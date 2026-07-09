Em negociação com goleiro, Inter só teve um venezuelano na história; veja quem foi

Seijas chegou ao Inter em 2016, mas não vingou no Beira-Rio. Carlos Macedo / Agencia RBS

Por mais que Paulo Pezzolano confie na recuperação de Rochet, o Inter negocia a contratação de um goleiro. O escolhido foi José Contreras, do Barcelona-EQU, titular da seleção venezuelana. Ele tem vínculo até o fim do ano e já pode assinar pré-contrato.

Segundo Vaguinha, colunista de Zero Hora, o Inter negocia diretamente com o estafe do atleta para depois conversar com o time equatoriano sobre a liberação antecipada. O desejo do clube gaúcho é ter o atleta antes do fim do ano.

Se a negociação for concluída, Contreras será o segundo jogador venezuelano a atuar pelo Inter. Único país sul-americano a nunca ter disputado Copa do Mundo, a Venezuela melhorou nos últimos anos e quase se classificou para a repescagem do Mundial no ano passado. Contudo, são poucos os nomes do país que vingaram no futebol brasileiro.

Em 2016, o Inter apostou em Luis Seijas, que chegou com a expectativa de assumir a titularidade do meio de campo, antes ocupada pelo ídolo D'Alessandro, que foi emprestado ao River Plate naquele ano. O venezuelano acabou não tendo bom desempenho no Estádio Beira-Rio e teve o contrato rescindido dois anos depois.

Como foi Seijas no Inter?

Após um bom 2015 pelo Santa Fé, da Colômbia, que rendeu presença no time ideal da América, prêmio entregue pelo jornal El País, Seijas chegou ao Inter em 2016 como uma das principais contratações da equipe.

Por mais que tenha sido marcado pelas fortes declarações no ano do rebaixamento, tendo o apoio de muitos torcedores, dentro de campo o jogador não entregou o esperado. Mesmo com qualidade técnica e profissionalismo, a avaliação na época foi de que Seijas era pouco sanguíneo.

No primeiro ano, foi testado por quatro treinadores, mas perdeu espaço com Celso Roth, principalmente na reta final do Brasileirão. Em 2017, Seijas chegou a treinar com D'Alessandro, que voltou após empréstimo. Contudo, não teve muitas oportunidades, disputando apenas sete jogos. A solução foi o empréstimo do jogador à Chapecoense.

Foram 19 jogos e duas assistências. No fim do ano, ele retornou para tratar lesão no ligamento do joelho esquerdo. A passagem pelo Inter se encerrou em 2018, quando o jogador passou a treinar com o time sub-23. Em junho, o Inter confirmou a rescisão contratual.

Seijas no Inter

29 jogos

5 gols