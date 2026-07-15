Inter

Aposta do clube
Notícia

Em má fase, Matheus Cunha busca "segunda chance" no Inter para ser a sombra de Rochet

Goleiro de 25 anos chegará por empréstimo para disputar posição com Rochet

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Antonio Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS