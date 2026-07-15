Em má fase, Matheus Cunha busca "segunda chance" no Inter para ser a sombra de Rochet

Goleiro ficou marcado negativamente com o torcedor do Cruzeiro. Gustavo Martins / Cruzeiro/Divulgação

A prioridade do Inter no mercado de transferências segue a busca por um centroavante, mas o clube também tem se movimentado na procura por um goleiro. O escolhido foi Matheus Cunha, do Cruzeiro, que deve chegar por empréstimo de uma temporada. O jogador tem 25 anos e contrato até o fim de 2028 com os mineiros.

A contratação de um jogador desta posição serve como uma "sombra" para Rochet. Apesar do primeiro semestre ruim do goleiro em 2026, o Inter acredita na recuperação do atleta e ainda o trata como titular.

Em contrapartida, Rochet não treinou com o grupo de jogadores no começo desta semana e esteve no departamento médico. Não se sabe se ele terá condições de jogar contra o Cruzeiro, em 22 de julho, pelo Brasileirão.

O nome favorito do Inter era o do venezuelano José Contreras. O jogador do Barcelona-EQU chegou a acertar salários com o clube gaúcho, mas viu o time equatoriano esfriar a negociação por conta da pedida elevada para liberar o goleiro, que tem contrato até o fim deste ano. A partir disso, Matheus Cunha foi oferecido por meio de empresários.

Aos 25 anos, o jogador vive o pior momento da carreira e virou a quarta opção do técnico Artur Jorge no Cruzeiro. Como Cássio teve uma lesão grave, o jogador recebeu chances no time titular, mas não deu boas respostas, sendo marcado pelos torcedores por falhas consecutivas.

No Inter, Matheus Cunha ganhará uma espécie de "segunda chance". Ele terá de se firmar em uma equipe que vive momento financeiro delicado e que não tem resultados expressivos no campo. As dúvidas no gol colorado também abrem espaço para uma nova figura.

Começo promissor

Matheus Cunha foi campeão da Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão no Flamengo. @flamengo / X/Reprodução

Após anos na base do São Paulo, Matheus Cunha foi contratado pelo Flamengo, em 2020, com o aval do técnico Rogério Ceni, e concluiu a formação como atleta no Rubro-Negro. A estreia como profissional veio no Campeonato Carioca de 2022, mas a melhor temporada foi no ano seguinte.

O técnico Jorge Sampaoli, que gosta de trabalhar com goleiros que saibam jogar com os pés, apostou em Cunha, que ganhou pontos com o argentino e teve sequência entre os titulares.

O preparador Rogério Maia, que hoje está no Inter, trabalhava no Rubro-Negro na época e participou diretamente do crescimento técnico do jogador. Fabinho Soldado, atual executivo de futebol colorado, também estava no Flamengo na época.

— Ele foi o goleiro titular do Sampaoli e venceu a concorrência com o Santos. O Sampaoli preferia ele por conta do jogo com os pés, sabia sair jogando. Só que aí ele falha no jogo de ida da final da Copa do Brasil, em um gol do Calleri. No segundo, ele já é barrado, e o Rossi vira titular — explicou Thiago Lima, setorista do Flamengo no ge.globo.

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Na primeira temporada, disputou 36 jogos e sofreu 32 gols. No ano seguinte, não recuperou a titularidade, mas voltou a ser utilizado. Tite o colocava para jogar as partidas da Copa do Brasil, enquanto Rossi atuava nas demais competições. Entretanto, após a chegada de Filipe Luís, o argentino passou a ser utilizado em todos os jogos

— A torcida nunca morreu de amores por ele. Mas ele viveu um bom período com o Sampaoli em 2023. É neste ano, inclusive, que ele renova o contrato até 2025 — comentou Thiago Lima.

Em agosto de 2023, o Flamengo recebeu uma proposta do Nottingham Forest, da Inglaterra, pela venda do jogador. Segundo o ge.globo, os valores estavam entre 8 e 10 milhões de euros (R$ 42,8 milhões e R$ 53,6 milhões, respectivamente, na cotação da época).

Falhas no Cruzeiro

Na metade de 2025, Matheus Cunha assinou um pré-contrato com o Cruzeiro e chegou ao time mineiro em janeiro deste ano, com vínculo válido até 2028. Ele ficou afastado das atividades por cerca de 40 dias por conta de um entorse no joelho, disputando a primeira partida no fim de fevereiro, pelo Campeonato Mineiro. Depois, quando o goleiro veterano sofre uma grave lesão no joelho, Cunha passa a ser titular.

— A partir daí, ele ganhou sequência e atuou em partidas importantes contra Flamengo, Vasco, Athletico-PR, Santos, Vitória e São Paulo. No entanto, suas atuações não convenceram a torcida. O goleiro acumulou falhas e passou a ser alvo constante de críticas — comentou João Paulo, setorista do Cruzeiro para o Diário Celeste.

Matheus Cunha foi alvo de críticas da torcida cruzeirense no primeiro semestre. Gustavo Martins / Cruzeiro/Divulgação

Como sequência, o jogador começou a falhar de forma recorrente. Após a goleada sofrida pelo Cruzeiro contra o São Paulo, por 4 a 1, viveu um momento delicado ao ser alvo de uma "piada" por parte de Walace, ex-Grêmio, em um grupo dos jogadores no WhatsApp. Depois, o volante acabou afastado.

Depois de falhas no Brasileirão e na Libertadores, ele foi alvo de cobranças mais fortes por parte de uma torcida organizada, que pediu a sua saída do time. Matheus Cunha até teve uma boa atuação contra o Grêmio, na vitória por 2 a 0, com direito a torcedores comemorando suas defesas.

Entretanto, não demorou para perder espaço com o técnico Arthur Jorge. O jovem Otávio, de 20 anos, conquistou o espaço na ausência de Cássio. Mesmo no banco, Cunha seguiu sendo alvo de cobranças da torcida.

— Com a consolidação de Otávio no time principal, Matheus Cunha passou a frequentar o banco de reservas. Mesmo sem entrar em campo, continuou sendo vaiado por parte da torcida durante o anúncio da escalação nos jogos do Cruzeiro no Mineirão — concluiu João Paulo.

Nesta temporada, ele tem 12 jogos, 13 gols sofridos e uma assistência. Quarta opção no Cruzeiro, mas ainda com idade para evoluir, Matheus Cunha é mais uma aposta do Inter para a sequência de uma temporada que parece ser, novamente, de luta contra o rebaixamento.