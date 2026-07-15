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Jovens do Celeiro
Notícia

Dupla da base do Inter comemora título gaúcho e torce por oportunidades no time principal

Jogadores da categoria sub-20 já foram testados em jogos-treino durante a intertemporada

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Antonio Oliveira

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