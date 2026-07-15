Dupla da base do Inter comemora título gaúcho e torce por oportunidades no time principal

Pedro Kauã (E) e Luiz Felipe estão treinando com o time principal. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O segundo semestre deste ano deve mostrar ao torcedor colorado mais jovens das categorias de base com o time principal. Dirigentes do clube já admitiram que a ideia é dar maior rodagem a tais jogadores, que podem ganhar espaço no time no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil.

Desde o começo da intertemporada, em 22 de junho, o técnico Paulo Pezzolano tem testado diversos meninos das categorias sub-17 e sub-20.

A equipe sub-20, inclusive, venceu recentemente o Campeonato Gaúcho e teve o zagueiro Pedro Kauã, de 20 anos, como personagem importante. Ele foi o responsável pelo gol no empate contra o Juventude, em 1 a 1, na volta da final, e por converter o pênalti que resultou no título colorado.

— Isso é fruto de muito trabalho, tanto meu quanto de todos os atletas da categoria. Fizemos dois grandes jogos na final, e foi uma sensação indescritível poder ajudar a equipe com um gol no tempo normal e também na disputa por pênaltis. Todo o grupo está de parabéns por essa conquista — comentou Kauã, que esteve em campo no jogo-treino contra o Cerro Largo, do Uruguai, no Beira-Rio.

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Outro que também foi titular na conquista e que vem sendo testado por Pezzolano é o lateral-esquerdo Luiz Felipe, 20 anos, que também participou dos jogos do Inter durante a intertemporada. Pelo time principal, ele foi titular na Recopa Gaúcha, contra o Brasil de Pelotas.

— O segredo é trabalhar bastante no dia a dia e ter foco, vontade e determinação. O grupo todo está de parabéns, é um grupo forte e trabalhador. Tenho certeza de que esse título (Gauchão sub-20) é importante para dar sequência e acredito que posso ter mais oportunidades no time de cima — destacou Luiz Felipe, que completou:

— É uma emoção muito grande, fico feliz por ter conquistado mais um título estadual pelo Inter. O sentimento é só de alegria. Está virando rotina já, sou bicampeão gaúcho.

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Tanto Pedro Kauã quanto Luiz Felipe estão no último ano da categoria de base e já são testados para atuar no time de cima. Resta saber se a dupla irá cair nas graças de Paulo Pezzolano, técnico que já deu chances a Allex e parece estar gostando do atacante João Victor.

— Treinar com o grupo profissional é muito importante para o nosso crescimento e contribui muito para a nossa evolução. Vou seguir trabalhando e me dedicando para aproveitar cada oportunidade que surgir — concluiu Pedro Kauã.