Duas vitórias, uma contratação e testes: Inter chega a 20 dias de intertemporada

Inter tem 11 dias até o próximo jogo oficial. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Os primeiros 20 dias de intertemporada deram ao Inter duas vitórias em jogos-treino, contra Coritiba e Cerro Largo, um reforço e testes realizados pelo técnico Paulo Pezzolano. Inicialmente, a equipe teria outro compromisso, neste sábado (11), contra o São Paulo, mas o time paulista cancelou.

Antes de enfrentar o Cruzeiro, pela 19ª rodada do Brasileirão, o Inter jogará contra o Caxias, na sexta (17). Até lá, o time não deve ter novo centroavante à disposição, o substituto de Borré, o que pode abrir espaço para Alerrandro, que fez um dos gols contra o Cerro Largo, ou para Vitinho, que vem atuando como falso nove.

Da mesma forma, o período tem servido para Pezzolano analisar com mais atenção a participação de jovens das categorias de base junto dos atletas do time principal. É um desejo do Inter ter mais desses jogadores em campo no segundo semestre.

Além disso, o Inter busca sair das proximidades da zona de rebaixamento, já que ocupa a 14ª posição do Campeonato Brasileiro, com apenas um ponto de distância para o Z-4. Há também a disputa das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Corinthians.

Novos testes

O Inter planeja dar mais chances aos jogadores mais jovens. O entendimento é de que alguns podem ser úteis para compor o elenco e que outros têm chances de disputar posição no time titular em caso de sequência. Além disso, o clube acredita que a vitrine seja positiva para valorizar as promessas, pensando em uma venda futura.

Neste cenário, João Victor é quem mais cresceu nos primeiros dias de intertemporada. O jogador de 18 anos tem treinado com o time principal desde a reapresentação do elenco e não "desceu" mais para compromissos do time sub-20. Nos dois jogos-treino foi titular, o que reforça a confiança de Paulo Pezzolano.

— Sempre acho bom jogadores da base serem utilizados. Um nome como o João Victor evita a contratação de algum atleta de mesmo nível e que custa muito mais aos cofres do clube. Espero que o menino receba e aproveite as chances para ajudar o Inter no segundo semestre — destacou Nani Chemello, colunista de Zero Hora.

Atacante João Victor tem sido elogiado na intertemporada. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

A experiência de João Victor aberto pela direita se deu por conta da saída de Borré e da condição física de Alerrandro. Foi por isso que Vitinho passou a ser uma aposta como falso nove, escolha que pode seguir no jogo-treino contra o Caxias.

— Vitinho como falso 9 é uma alternativa interessante dentro do elenco do Inter, mas não anula a necessidade urgente de contratação de um centroavante. Caso não chegue essa contratação, acredito que Pezzolano possa sim usar Vitinho em alguns jogos — comentou Nani Chemello.

Principalmente no segundo jogo, contra o Cerro Largo, Pezzolano variou a posição dos laterais titulares. Bernabei começou na defesa e formou dobradinha com Allex, mais à frente, e terminou como meia, com Matheus Bahia na lateral. Já Bruno Gomes iniciou como volante, dando espaço a Aguirre entre os titulares. Depois, voltou para a posição, e Thiago Maia entrou.

Único anunciado até o momento, Maripán chegou ao Inter sem problemas físicos, mas foi preservado das duas primeiras atividades. Por mais que já esteja realizando treinos com o restante do grupo de jogadores, ele também tem feito trabalhos iniciais de intertemporada para reforçar a parte física e o ritmo.

Reforços no meio e ataque

Calebe é aguardado em Porto Alegre nos próximos dias e chega para ser uma opção no meio de campo, tanto como camisa oito quanto jogador mais aberto pela direita. Há também conversas pelo goleiro José Contreras.

Contudo, a prioridade do Inter segue sendo a busca por um centroavante. O clube procurou o São Paulo para saber informações sobre André Silva, mas a pedida de 3 milhões de euros foi considerada alta. Nada impede que a negociação siga em outros moldes.

Outros nomes foram especulados nos últimos dias. Entre eles o catarinense João Klauss, do Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. Contudo, tanto Inter quanto o estafe do jogador negaram que existam conversas.