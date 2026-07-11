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Duas vitórias, uma contratação e testes: Inter chega a 20 dias de intertemporada

Equipe treinada por Paulo Pezzolano volta a jogar oficialmente em 22 de julho contra o Cruzeiro, pela 19ª rodada do Brasileirão

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Antonio Oliveira

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