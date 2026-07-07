Dirigente do Cerro Largo projeta jogo-treino contra o Inter: "Que se dispute de maneira saudável"

Cerro Largo enfrentará o Inter nesta quarta-feira (8). Cerro Largo / Divulgação

O Inter entrará em campo na tarde desta quarta-feira (8) para o segundo teste da intertemporada. Depois de vencer o Coritiba por 1 a 0 no Beira-Rio, no sábado (4), o técnico Paulo Pezzolano observará sua equipe diante do Cerro Largo, do Uruguai. O jogo-treino não terá a presença da torcida nem da imprensa.

A delegação uruguaia deixou a cidade de Melo no início da tarde desta terça-feira (7), em uma viagem de ônibus que dura cerca de seis horas.

Durante a viagem de 500 quilômetros de estrada, o dirigente Richard Fonseca atendeu à reportagem de Zero Hora para uma conversa rápida e projetou o encontro com o Colorado em Porto Alegre.

Veja abaixo a entrevista completa

O Inter teria um outro jogo-treino agendado contra o São José, mas o rival local cancelou faltando poucos dias. Como foi o convite para que vocês viessem jogar aqui?

Nós sabíamos do cancelamento. Falamos com a direção do Inter e pudemos marcar essa partida, que é muito importante para nós pela história que tem o Inter. É um clube com uma torcida muito importante da América, com muita força e jogadores muito valiosos. E, para nós, que reiniciamos o campeonato na próxima segunda-feira (13) vai ser uma partida muito importante.

Existe uma relação com o técnico do Inter, que é uruguaio? Paulo Pezzolano falou com vocês?

O Pezzolano é um técnico de uma boa trajetória, também como jogador, e tem relação com o nosso técnico (Ignácio Ordóñez). Acreditamos que vai ser uma partida muito boa. Estamos com a equipe preparada e queremos desfrutar de um bom jogo, que se dispute de maneira saudável.

O Inter está se preparando para a segunda metade do Brasileirão e da Copa do Brasil. E vocês, para que serve esse jogo? Vão atuar com equipe principal?

A partida é fundamental para nossa preparação. É o último teste. Nós estamos na metade da tabela do campeonato do Uruguai, e no Torneio Intermédio, que estamos jogando, estamos em segundo lugar no grupo (dois pontos atrás do Peñarol). Aspiramos ganhar e, para isso, necessitamos desta preparação. Por isso, vão jogar todos os atletas da equipe principal, sim.