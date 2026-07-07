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Dirigente do Cerro Largo projeta jogo-treino contra o Inter: "Que se dispute de maneira saudável"

Time uruguaio será o rival do segundo teste da intertemporada colorada na tarde desta quarta-feira (8), no Beira-Rio

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Filipe Duarte

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