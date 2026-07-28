Defesa de Suárez, 19 anos de serviços e casos famosos: quem são os advogados do Inter no caso Victor Gabriel 

Victor Gabriel foi condenado a ficar sem jogar até que Gabriel Pec, do Cruzeiro, possa voltar a treinar. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

O advogado que representou o Inter no julgamento de Victor Gabriel presta serviços ao clube há 19 anos.

Rogério Pastl é um dos sócios de um escritório especializado em direito esportivo cuja carteira de clientes teve até Luis Suárez no caso da mordida a Chiellini na Copa do Mundo. Eles são conhecidos na área em julgamentos ao redor do planeta.

Caso Bolívar em 2011

Uma das curiosidades é que Pastl era o advogado no Inter em um julgamento semelhante. Em 2011, o então zagueiro Bolívar foi condenado a ficar fora dos gramados até que Dodô, lateral do Atlético-MG, voltasse a treinar.

O jogador colorado havia cometido uma falta que resultou em ruptura dos ligamentos cruzados do joelho do adversário. Em recurso, Pastl obteve o fim da punição após dois jogos, um cumprido no Brasileirão de 2011 e outro no de 2012.

Rogério Pastl já defendeu o Inter em diversos casos. Daniel Musa / Agencia RBS

Caso Sandro Hiroshi

Além de Rogério Pastl, o escritório tem como associados os advogados Daniel Cravo e Francisco Balbuena. Cravo tem longo histórico de serviços prestados ao Inter. Em 1999, era o advogado no caso Sandro Hiroshi.

Na época, o STJD considerou o Inter vitorioso em um jogo por escalação irregular de um jogador, mas não deu ao time os três pontos pela vitória, e sim um a mais, já que o resultado original havia sido de empate. Depois de recurso, o tribunal reverteu a decisão.

Brasileirão 2005

Em 2005, era ele também o advogado no polêmico Brasileirão dos jogos anulados pelas suspeitas de manipulação envolvendo Edilson Pereira de Carvalho.

Defesa de Suárez

E foi Cravo quem defendeu Suárez, atacante do Uruguai, após a mordida em Chiellini na Copa do Mundo. O Tribunal Arbitral do Esporte, à época, reduziu a pena do jogador, permitindo que voltasse a treinar.

Caso Victor Gabriel

Em nota conjunta, Inter e escritório afirmaram que "jamais tiveram a intenção de praticar qualquer ato motivado por má-fé no âmbito do processo em questão. Houve, sim, uma falha reconhecida na captação e utilização do conteúdo apresentado na defesa do jogador, imediatamente assumida mediante pedido expresso de retirada do áudio dos autos. O escritório, com extensa atuação no segmento de Direito Desportivo reconhece o equívoco, assim como pretende aprimorar ainda mais seus métodos para futuros julgamentos."