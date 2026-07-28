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Defesa de Suárez, 19 anos de serviços e casos famosos: quem são os advogados do Inter no caso Victor Gabriel 

Referência em direito esportivo, escritório de Rogério Pastl trabalha para o clube e fez parte de julgamentos importantes

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Rafael Diverio

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