De vendedor ambulante a tanque goleador: quem é Alex Arce, atacante de Copa do Mundo que interessa ao Inter

Alex Arce é destaque do Independiente Rivadavia. Independiente Rivadavia / Divulgação

De olho em um centroavante para substituir Borré, o Inter tem Alex Arce, do Independiente Rivadavia, no radar. O jogador paraguaio de 31 anos é destaque do clube argentino, que pede cerca de 3 milhões de dólares (aproximadamente R$ 15 milhões). Por conta da alta pedida, a negociação é vista como difícil.

O atacante é um dos principais jogadores do Rivadavia, equipe que está nas oitavas de final da Libertadores e que tem surpreendido no futebol argentino nos últimos anos. Em 2025, por exemplo, a equipe foi campeã pela primeira vez da Copa da Argentina.

Copa do Mundo

Recentemente, Arce disputou a Copa do Mundo pelo Paraguai e foi reserva do time que chegou as oitavas de final após eliminar a Alemanha, no mata-mata anterior. O jogador entrou em campo em dois jogos da fase de grupos.

O Inter ainda não enviou uma proposta formal ao time argentino e vê a negociação como complexa. A pedida é considerada alta, e o jogador tem protagonismo no Independiente Rivadavia, o que torna difícil a sua saída.

Arce é centroavante, 31 anos, destro, e disputou a Copa do Mundo pelo Paraguai. Patrick T. Fallon / AFP

Vendedor e goleador

Formado no Cerro Porteño, Arce foi disputar a segunda divisão local pelo Rubio Ñu, mas viu a carreira ser ameaçada pela pandemia de covid-19. Por conta de dificuldades financeiras, passou a atuar como vendedor ambulante de redes e cobertores para sustentar a família.

Apesar das dificuldades, o futebol voltou a dar resultado para o paraguaio em 2022, quando ele foi contratado pelo Sportivo Ameliano, clube em que conquistou a Copa e a Supercopa do Paraguai. Depois, foi procurado pelo Independiente Rivadavia, em 2023, equipe em que deu resposta de imediato. Em 32 jogos naquela temporada, marcou 26 gols.

Alex Arce é um dos principais jogadores do Independiente Rivadavia. Independiente Rivadavia / Divulgação

No ano seguinte, foi negociado com a LDU e seguiu dando bons resultados. Com estilo mais clássico de camisa nove, balançou as redes 35 vezes em 44 jogos. Ainda conquistou o Campeonato Equatoriano e Supercopa do Equador.

— É um goleador, tem o instinto de gol. Ele não tem muita velocidade, explosão, mas é definidor, leva muito perigo dentro da área, principalmente a partir de cruzamentos. Ele é bom na bola aérea, não falha de cabeça. Também pode jogar de costas para o gol, como um "pivô" — disse Francisco Lopez, repórter da Tigo Sports Paraguai e da Rádio 780am.

Arce disputou a Copa do Mundo deste ano pelo Paraguai. Patrick T. Fallon / AFP

O bom desempenho rendeu convocações para a seleção paraguaia a partir de 2024. Em 17 jogos pelo país, fez apenas um gol. Das partidas disputadas, duas foram na fase de grupos da Copa do Mundo deste ano, entrando no segundo tempo.

— É um camisa nove que precisa ser abastecido, o time precisa jogar para ele. Mas é um centroavante dedicado e goleador. Na seleção paraguaia, não rendeu tanto por conta do nosso estilo de jogo. Somos muito defensivos e temos pouca saída de contra-ataque — comentou Edgar Cantero, repórter do portal Pelota Tata.

Artilheiro da Libertadores

Após bom desempenho na LDU, Alex Arce voltou ao Independiente Rivadavia, em julho de 2025. De cara, fez parte do elenco campeão da Copa da Argentina, título inédito da equipe.

Contudo, o maior impacto no retorno foi neste ano, já que soma 11 gols em 17 partidas. Na Libertadores, por exemplo, ele marcou oito vezes, em cinco jogos, ocupando a posição de artilheiro do torneio.

— É um jogador aguerrido. Tem um bom jogo aéreo, tanto pela direita como pela esquerda. Sabe se posicionar. É um atacante que pode estar sem a bola durante toda a partida, mas, no primeiro toque, pode marcar. É um "tanque". Quando tem que pressionar, ele pressiona. Quando tem que atacar, ele ataca. É um jogador que entrega muito e que, às vezes, cede seu protagonismo para que outros brilhem — comentou Agustin Zamora, setorista do Independiente Rivadavia para o Diario NDI, de Mendoza, na Argentina.

Arce marcou oito vezes em cinco jogos da Libertadores, ocupando a posição de artilheiro do torneio. Independiente Rivadavia / Divulgação

Peça fundamental da equipe que terminou como líder da chave na primeira fase da Libertadores e que enfrentará o Fluminense nas oitavas de final, Arce deve assumir a braçadeira de capitão com a saída de Sebastián Villa para o Boca Juniors. O valor alto da pedida e o protagonismo do jogador na Argentina podem distancia-lo do Beira-Rio.