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De vendedor ambulante a tanque goleador: quem é Alex Arce, atacante de Copa do Mundo que interessa ao Inter

Jogador de 31 anos é o artilheiro da Libertadores, com oito gols marcados

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Antonio Oliveira

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