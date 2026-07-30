Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter no empate com o Flamengo

Inter empatou com o Flamengo em casa e segue a beira do Z-4. Renan Mattos / Grupo RBS

O Inter voltou a pontuar no Brasileirão após quatro derrotas seguidas. A equipe de Paulo Pezzolano saiu na frente contra o Flamengo com Vitinho na noite desta quarta-feira (29), no Beira-Rio, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Contudo, não conseguiu evitar o gol de empate do Rubro-Negro na segunda etapa, que marcou com Samuel Lino. Com o tropeço dentro de casa, o Colorado permanece na 16ª colocação, com 22 pontos, mesmo número de Grêmio, primeiro time do Z-4.

A próxima partida colorada pela competição nacional é contra o Palmeiras, dia 9 de agosto, um domingo, às 16h, em São Paulo. Mas antes, o Inter encara o Corinthians, também no Beira-Rio, domingo (2), às 19h30min, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

As notas dos jogadores do Inter:

Matheus Cunha

Uma boa estreia, fez duas defesas cara a cara. E não teve culpa no gol. 7

Bruno Gomes

É muito mais jogador quando escalado como zagueiro e lateral. Controlou bem a direita da zaga. 6,5

Mercado

Levou vantagem em quase todos os lances contra Pedro, um dos melhores centroavantes do país. 7,5

Maripán

Foi sério e simples. Ganhou bastante por cima. Saiu exausto. 6,5

Matheus Bahia

Teve muita dedicação para guardar espaço. Mas cortou mal a bola que virou gol de empate. 5

Villagra

Tomou conta do meio-campo, foi superior a todos os jogadores do Flamengo. 7,5

Bruno Henrique

Teve seus 60 minutos de bom nível, acertando passes e segurando o jogo. Até cansar. 6,5

Vitinho

Incansável pela direita, foi premiado com o gol. 7

Bernabei

Correu, como sempre, até o limite físico. E arriscou de fora da área. 6,5

Alan Patrick

Era o respiro do time, ditava o ritmo e tinha deixado Carbonero na cara do gol. Só que cansou e a bola não saiu. Exausto, perdeu a bola da origem do gol do Flamengo. 6

Carbonero

Foi a válvula de escape. Mas precisa estar concentrado todo o tempo, especialmente na frente do goleiro. 6

Juninho

Substitui Maripán com seriedade. 6

Paulinho

Sem o refino de Bruno Henrique, tentou compensar com entrega. 6

Calebe

Entrou bem no jogo, dando cadência. Uma pena para ele não ter sido dois minutos antes. 6,5

Alerrandro

Não conseguiu prender a bola. 5,5

Félix Torres

Firme, espanou o que veio. 6

Flamengo

Para o tanto de jogador bom, deveu muito. Em algum momento, porém, teria a chance. E quando teve, saiu o gol de Samuel Lino.