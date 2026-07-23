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Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na derrota para o Cruzeiro

Em casa, time de Pezzolano é derrotado por 2 a 1 pela 19ª rodada do Brasileirão

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