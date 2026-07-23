Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na derrota para o Cruzeiro

O Inter retornou aos jogos, após a pausa da Copa do Mundo, com um resultado negativo. No Beira-Rio, o time comandado por Paulo Pezzolano foi derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 1, nesta quarta-feira (22), pela 19ª rodada do Brasileirão.

O centroavante Kaio Jorge foi o responsável pelo primeiro gol do visitante, aos 11 minutos do primeiro tempo. Na sequência, o Inter até chegou a criar mais que o adversário, mas pecou nas finalizações.

No segundo tempo, após a expulsão de Victor Gabriel, o Cruzeiro ampliou com Matheus Pereira aos 18 minutos. Mesmo com um a menos, o Inter conseguiu descontar aos 38, com Carbonero. No entanto, não conseguiu o suficiente para buscar o empate e somar na rodada.

Com o tropeço em casa, o Colorado permanece na 14ª posição, com 21 pontos, apenas um a mais que o Vasco, que abre a zona de rebaixamento. O próximo compromisso é no sábado (25), contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada.

O que os colunistas de GZH disseram sobre a derrota do Inter para o Cruzeiro Derrota Inter deu outra demonstração de que tem pouca qualidade Guerrinha

Veja as notas dos jogadores do Inter

Anthoni

Não teve culpa nos gols. Fez duas grandes defesas, uma em cada tempo. Nota: 5,5

Félix Torres

Em alguns momentos foi lateral e não conseguiu subir ao ataque, por óbvio. No segundo tempo, sofreu na marcação quando o Inter teve um jogador a menos. Nota: 5

Mercado

Também ficou exposto aos contra-ataques do Cruzeiro por conta da velocidade. Saiu no intervalo. Nota: 5,5

Maripán

Falhou no gol e faltou velocidade para segurar os atacantes do Cruzeiro pelo lado direito. Teve leve melhora no segundo tempo, quando não precisou conter os pontas adversários. Nota: 4

Luiz Felipe

Teve dificuldades para conter Gabriel Pec no lado esquerdo e não voltou para o segundo tempo. No ataque teve algumas contribuições, ainda que não muitas. Nota: 5

Bruno Gomes

Se esperava mais do desempenho como volante, mas está longe de ser o problema do time. Nota: 5,5

Villagra

Errou um passe que desencadeou no gol de Kaio Jorge. Mesmo assim, era o jogador mais técnico do meio de campo do Inter. Nota: 6

Vitinho

Foi meia aberto, foi lateral e foi centroavante. Em tantas posições, não conseguiu ter boa atuação em nenhuma delas. Nota: 5

Bernabei

Nunca falta entrega. A intensidade do início ao fim fez com que insistisse no lance do gol do Inter, mas também fez com que errasse passes comprometedores. Nota: 6

Carbonero

O destaque do Inter. As principais chances passaram pelos seus pés. Teve categoria para marcar o gol. Nota: 6,5

Alerrandro

Muita vontade no primeiro tempo, mas faltou precisão. No segundo tempo, não viu a cor da bola. Nota: 4,5

Matheus Bahia

Não mudou muito em comparação a Luiz Felipe. Não conseguiu ser incisivo no ataque. Nota: 5

Victor Gabriel

Teve apenas 13 minutos em campo e foi expulso por falta duríssima em Gabriel Pec. Nota: 3,5

Bruno Henrique

Entrou para dar mais controle ao meio do Inter e até conseguiu em determinado momento. Participou do lance do gol. Nota: 6

Aguirre

Entrou no fim. Sem nota.

Paulinho

Entrou no fim. Sem nota.

Cruzeiro

Um time repleto de jogadores com qualidade sempre leva perigo. Ainda mais quando o camisa 10 é Matheus Pereira, que teve toda a calma do mundo para fazer o segundo gol do Cruzeiro.