Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na derrota para o Cruzeiro

O Inter retornou aos jogos, após a pausa da Copa do Mundo, com um resultado negativo. No Beira-Rio, o time comandado por Paulo Pezzolano foi derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 1, nesta quarta-feira (22), pela 19ª rodada do Brasileirão.
O centroavante Kaio Jorge foi o responsável pelo primeiro gol do visitante, aos 11 minutos do primeiro tempo. Na sequência, o Inter até chegou a criar mais que o adversário, mas pecou nas finalizações.
No segundo tempo, após a expulsão de Victor Gabriel, o Cruzeiro ampliou com Matheus Pereira aos 18 minutos. Mesmo com um a menos, o Inter conseguiu descontar aos 38, com Carbonero. No entanto, não conseguiu o suficiente para buscar o empate e somar na rodada.
Com o tropeço em casa, o Colorado permanece na 14ª posição, com 21 pontos, apenas um a mais que o Vasco, que abre a zona de rebaixamento. O próximo compromisso é no sábado (25), contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada.
O que os colunistas de GZH disseram sobre a derrota do Inter para o Cruzeiro
Veja as notas dos jogadores do Inter
Anthoni
Não teve culpa nos gols. Fez duas grandes defesas, uma em cada tempo. Nota: 5,5
Félix Torres
Em alguns momentos foi lateral e não conseguiu subir ao ataque, por óbvio. No segundo tempo, sofreu na marcação quando o Inter teve um jogador a menos. Nota: 5
Mercado
Também ficou exposto aos contra-ataques do Cruzeiro por conta da velocidade. Saiu no intervalo. Nota: 5,5
Maripán
Falhou no gol e faltou velocidade para segurar os atacantes do Cruzeiro pelo lado direito. Teve leve melhora no segundo tempo, quando não precisou conter os pontas adversários. Nota: 4
Luiz Felipe
Teve dificuldades para conter Gabriel Pec no lado esquerdo e não voltou para o segundo tempo. No ataque teve algumas contribuições, ainda que não muitas. Nota: 5
Bruno Gomes
Se esperava mais do desempenho como volante, mas está longe de ser o problema do time. Nota: 5,5
Villagra
Errou um passe que desencadeou no gol de Kaio Jorge. Mesmo assim, era o jogador mais técnico do meio de campo do Inter. Nota: 6
Vitinho
Foi meia aberto, foi lateral e foi centroavante. Em tantas posições, não conseguiu ter boa atuação em nenhuma delas. Nota: 5
Bernabei
Nunca falta entrega. A intensidade do início ao fim fez com que insistisse no lance do gol do Inter, mas também fez com que errasse passes comprometedores. Nota: 6
Carbonero
O destaque do Inter. As principais chances passaram pelos seus pés. Teve categoria para marcar o gol. Nota: 6,5
Alerrandro
Muita vontade no primeiro tempo, mas faltou precisão. No segundo tempo, não viu a cor da bola. Nota: 4,5
Matheus Bahia
Não mudou muito em comparação a Luiz Felipe. Não conseguiu ser incisivo no ataque. Nota: 5
Victor Gabriel
Teve apenas 13 minutos em campo e foi expulso por falta duríssima em Gabriel Pec. Nota: 3,5
Bruno Henrique
Entrou para dar mais controle ao meio do Inter e até conseguiu em determinado momento. Participou do lance do gol. Nota: 6
Aguirre
Entrou no fim. Sem nota.
Paulinho
Entrou no fim. Sem nota.
Cruzeiro
Um time repleto de jogadores com qualidade sempre leva perigo. Ainda mais quando o camisa 10 é Matheus Pereira, que teve toda a calma do mundo para fazer o segundo gol do Cruzeiro.
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