Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na derrota para o Athletico-PR

O Inter acumulou mais um resultado negativo no Brasileirão. Em seu primeiro compromisso pelo segundo turno da competição, o Colorado foi derrotado pelo Athletico-PR por 2 a 0, neste sábado (25), na Arena da Baixada, em Curitiba.

Os dois gols do Athletico-PR surgiram após falhas da defesa. Leozinho aproveitou o erro de Juninho na primeira etapa, enquanto Viveros se beneficiou de um vacilo de Félix Torres no segundo tempo.

Com o resultado, o Inter permaneceu com 21 pontos. Na próxima rodada, o Colorado recebe o Flamengo na quarta-feira (29), no Beira-Rio, em busca da recuperação.

Confira as notas dos jogadores do Inter na partida:

Anthoni

Não teve culpa nos gols e ainda evitou o terceiro no fim do jogo. Nota: 5,5

Vitinho

Quase fez um gol “sem querer” no começo da partida. Depois, sofreu com as variações do esquema e não teve tanta participação no ataque. Nota: 5

Félix Torres

Viveros fez aniversário em 26 de abril. Com quase três meses de atraso, recebeu um presente de Félix Torres e marcou o segundo gol. Erro do equatoriano sacramentou a derrota do Inter. Nota: 3,5

Maripán

Também teve erros individuais que quase resultaram em gols do Athletico-PR. Mais uma vez, ficou claro que a velocidade não é seu forte. Nota: 4

Juninho

Outro que sofreu com Leozinho no lado esquerdo. Um erro infantil levou o time em desvantagem para o intervalo. Nota: 3,5

Matheus Bahia

Leozinho fez o que quis no lado esquerdo do Inter e atormentou o jogador. No ataque, o lateral não conseguiu contribuir. Nota: 4,5

Villagra

Foi um dos melhores do Inter. Por ser um primeiro volante, não tem como ganhar o jogo para o time. Nota: 6

Bruno Gomes

Assim como contra o Cruzeiro, poderia ter rendido mais no meio de campo. Nota: 5

Bernabei

Menos participativo desta vez, muito por conta da falta de parcerias no ataque. Ainda, criou chances de gol. Nota: 5,5

Carbonero

Não dá pra negar que é o jogador mais habilidoso do time titular. Em alguns momentos, teve lampejos que só não resultaram em gol por conta dos companheiros. Nota: 5,5

Alerrandro

Foi anulado pelos zagueiros do Athletico-PR no primeiro tempo. No segundo, teve a chance de finalizar, mas optou por um passe de cabeça. Outra partida muito abaixo do camisa 9. Nota: 4,5

Aguirre

Perdeu um gol quase na marca do pênalti e deixou alguns espaços no lado direito. Nota: 5

Bruno Henrique

Deixou Aguirre em boas condições para descontar. Perdeu um gol sem goleiro, por mais que a jogada fosse irregular. Nota: 5,5

Alan Patrick

Ainda tem qualidade, mas falta intensidade em determinados momentos. Nota: 5,5

João Bezerra

Com segundos em campo, levou mais perigo ao gol do Athletico-PR do que Alerrandro. Nota: 5,5

Adversário

Leozinho fez o que quis no lado direito no primeiro tempo. Na etapa final, foi Viveros quem aproveitou os erros da defesa colorada.

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