Adversário do Inter, Corinthians confirma desfalques para a Copa do Brasil; confira

Yuri Alberto sofreu lesão muscular na parte posterior da coxa direita. Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Próximo adversário do Inter, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Corinthians confirmou desfalques para o jogo do próximo domingo (2), no Beira-Rio.

Em comunicado publicado nas redes sociais, o clube confirmou que Yuri Alberto está fora da partida e Rodrigo Garro é dúvida. O marroquino Zakaria Labyad, com ruptura no ligamento do joelho esquerdo, está fora do jogo e de toda a temporada.

"Após sofrer uma torção durante o jogo contra o Athletico, o meio-campista Zakaria Labyad realizou um exame de imagem na manhã desta sexta-feira (31). Uma lesão no menisco e a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo foram constatadas. O clube informará a data da cirurgia nos próximos dias", oficializou o Corinthians.

Sem Yuri Alberto

Por causa do problema do meio-campista, um dos tantos reservas escalados para enfrentar o Athletico-PR pelo Brasileirão na noite de quinta-feira (30), Fernando Diniz precisou colocar em campo Yuri Alberto e também Garro. Ambos acabaram machucados.

"O meio-campista Rodrigo Garro sofreu um trauma no pé direito durante a partida contra o Athletico", revelou o clube. O meia jogou até o fim, enquanto Yuri Alberto jogou pouco e saiu chorando, de maca, após sentir o posterior da coxa direita.

"O atacante Yuri Alberto, que foi substituído durante a partida, sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita. Ambos já iniciaram tratamento com a fisioterapia do clube", concluiu o time, evitando fazer prognóstico sobre o problema do artilheiro.

Yuri Alberto já sofreu com problema semelhante no ano ao sentir o posterior em embate com o São Bernardo, pelo Paulistão, e ficou ausente por mais de 40 dias. Agora, a ausência deve ser de ao menos um mês, podendo alcançar seis semanas de tratamento.