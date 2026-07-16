Contratação, jovem da base e possível saída: quais são as opções que Pezzolano tem para a zaga do Inter

Pedro Kauã, destaque do time sub-20, é uma das alternativas. Nathan Bizzotto / SC Internacional/Divulgação

Para garantir a permanência na primeira divisão, o Inter terá alguns desafios na volta do Campeonato Brasileiro. Entre eles está melhorar o desempenho defensivo na competição. Por mais que o time não esteja entre as piores defesas, foi vazado 22 vezes em 18 partidas, uma média superior a um gol sofrido por jogo.

O departamento de futebol reconhece que o sistema defensivo poderia ter um desempenhado melhor. Não à toa que o zagueiro Maripán, de 32 anos, titular da seleção chilena e com experiência no futebol europeu, foi contratado.

A experiência do jogador, principalmente no futebol europeu, foi decisiva para o clube insistir na contratação, superando concorrentes. Outro fator que joga a favor do jogador é a versatilidade na defesa, já que pode atuar nos dois lados e como um terceiro zagueiro.

Para o segundo semestre, um dos desafios será escolher a nova formação defensiva a partir da chegada de Maripán. O chileno chega ao Beira-Rio com status de titular e deve assumir a posição já nos primeiros compromissos oficiais.

No primeiro semestre, o Inter não foi vazado em quatro jogos. Gabriel Mercado e Félix Torres estiveram presentes em três e formaram a dupla de zaga em duas das partidas. Quando teve todos os defensores disponíveis no primeiro semestre, Pezzolano escolheu a dupla como titular.

As opções de Pezzolano

Neste momento, o técnico uruguaio trabalha com seis opções para a posição. Mercado ainda é o nome de maior destaque mas, por conta dos 39 anos, não apresenta as melhores condições físicas para estar em campo em todas as partidas.

Félix Torres retornou da Copa do Mundo e deve participar do primeiro jogo-treino da intertemporada contra o Caxias, nesta sexta-feira (15). Por mais que ainda não tenha convencido o torcedor, o equatoriano foi o preferido de Pezzolano para jogar ao lado de Mercado.

Victor Gabriel e Juninho, que teve atuações mais seguras nos últimos jogos antes da parada para a Copa do Mundo, são outras opções. O jovem tem leve vantagem e disputou mais jogos em 2026.

Também vem sendo testado na intertemporada o zagueiro Pedro Kauã, destaque do time sub-20. Ele esteve em campo no jogo-treino contra o Cerro Largo, do Uruguai, no Beira-Rio, e participa com frequência dos treinamentos com o time principal.

Com contrato até 2028, Clayton Sampaio não está nos planos de Paulo Pezzolano e tem treinado em separado. O Inter busca negociar o atleta ainda na metade deste ano, mas encontra dificuldades.

Dor de cabeça entre os goleiros

Alguns dos gols sofridos pelo Inter no Brasileirão também passaram por erros dos goleiros. Rochet foi titular em 11 jogos e sofreu 11 gols. Já Anthoni esteve em sete e foi vazado 11 vezes. Nenhum deles deixou o torcedor 100% seguro, o que fez o Colorado ir ao mercado na busca por um novo arqueiro.

Matheus Cunha deve ser anunciado nos próximos dias, mas ao contrário de Maripán, não chega para ser titular.

A aposta do Inter segue sendo Rochet, que tem contrato até o fim do ano. O jogador, contudo, não tem treinado e está no departamento médico.