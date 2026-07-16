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Contratação, jovem da base e possível saída: quais são as opções que Pezzolano tem para a zaga do Inter

Treinador tem trabalhado com seis jogadores e busca encontrar a dupla titular para o segundo semestre

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Antonio Oliveira

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