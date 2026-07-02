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Contratação de peso, criticado pela torcida e decisivo em Gre-Nal: os cinco momentos de Borré no Inter

Um dos reforços mais caros da história do clube, colombiano deixa o clube após 104 jogos e 28 gols marcados

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