Contato com Pezzolano, aviso sobre Gre-Nal e empolgação com projeto: o que disse Maripán, novo reforço do Inter

Um atleta com nível internacional e mentalidade vencedora. Assim foi definido Guillermo Maripán por Fabinho Soldado, diretor de futebol do Inter, antes das primeiras falas do jogador, apresentado nesta quinta-feira (2). Na sala de imprensa do Beira-Rio, o chileno mostrou-se tranquilo e justificou a escolha pelo novo clube.

Após nove anos no futebol europeu, onde defendeu Alavés (Espanha), Monaco (França) e Torino (Itália), Maripán retornou à América do Sul para "competir". O projeto apresentado pelo Inter casou com os desejos do defensor.

Maripán é titular da seleção chilena e chega ao Inter após nove anos no futebol europeu. Inter / Divulgação

— É um ano de transição, de transformação, e o projeto que eles têm é voltar a competir internacionalmente, na Libertadores, Copa Sul-Americana, também lutar pelo Campeonato Brasileiro. Eu quero competir. Me sinto num muito bom momento da minha carreira profissional e decidi vir aqui para esse projeto — comentou.

Além da ideia apresentada, principalmente por Fabinho Soldado, que foi ao Chile negociar pessoalmente a contratação, o técnico Paulo Pezzolano também foi importante para a chegada de Maripán.

— Estive em contato com ele (Pezzolano). Foi uma parte importante para eu estar aqui, porque me transmitiu muita confiança. Espero que possamos fazer história — contou o jogador.

Sobre a condição física atual, o zagueiro, que recebeu a bênção de Figueroa, garantiu que se sente bem e que não teve problemas musculares desde que chegou ao futebol italiano, em 2024. Mesmo assim, ele ainda não sabe se estará à disposição de Pezzolano para o jogo-treino deste sábado (4), contra o Coritiba.

Líder dentro de campo

Ao ser questionado sobre suas principais características, Maripán destacou de cara a liderança. Também enfatizou a comunicação dentro de campo, algo essencial na visão do chileno para atingir o sucesso no futebol.

— Liderança, tenho muito caráter, muita garra. Sempre tento dar o melhor, sou um jogador de muito contato físico. Sou de falar no campo, ajudar meus companheiros, motivá-los. Acho que é o que o time precisa hoje, ordem, carácter, comunicação e garra — disse Maripán.

Ele também explicou como costuma jogar:

— Meu jogo se baseia muito no posicionamento, na comunicação e na ordem. Depois, no jogo aéreo, também sou um jogador bastante agressivo, que ganha bastantes duelos, tanto defensivos como ofensivos.

Lado do campo

Sobre preferência por um lado da defesa, o zagueiro, que é destro, deixou a decisão a cargo de Paulo Pezzolano. De qualquer forma, ele garante que pode atuar onde o uruguaio entender que é o melhor para o time.

— Não tenho nenhum lado de preferência. Comecei minha carreira pela esquerda, mesmo sendo destro. Depois, joguei pela direita, em linha de quatro jogadores, joguei pelo centro, em linha de três durante bastante tempo também. Sou um jogador que, onde o treinador pensa que vou render bem, sempre vou ajudar o time — garantiu.

Empolgado com o Gre-Nal

Por fim, Maripán foi questionado sobre as expectativas para o clássico Gre-Nal. Ele reconhece a grandeza do confronto e contou que ouviu comentários sobre a rivalidade de ex-companheiros brasileiros, entre eles o lateral-esquerdo Caio Henrique, que jogou no Grêmio, com quem atuou junto no Monaco.

— Eu gosto dos clássicos, é algo muito lindo. Falei com alguns companheiros que tive na Europa, brasileiros, e me contaram que era um dos maiores clássicos para jogar — contou.

E para ter um bom desempenho no campo, o novo camisa 3 colorado terá o apoio de Gabriel Mercado. O zagueiro de 39 anos foi elogiado pelo chileno, que já o enfrentou em outros momentos.

— Eu joguei contra ele. Agora ter como meu companheiro é um privilégio. É um grande jogador, também é uma grande pessoa. Já pude falar bastante com ele e me ofereceu toda a ajuda para poder adaptar-me à cidade e ao time o mais rápido — concluiu Maripán.

Com 1m92cm, o zagueiro chega ao Beira-Rio para assumir a titularidade na defesa. Seja pela influência de Pezzolano e Fabinho ou pela bênção de Figueroa, o torcedor deposita grandes expectativas no primeiro reforço do time para a metade do ano e espera que o "projeto" comentado por ele seja de conquistas.