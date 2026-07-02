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Zagueiro na área
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Contato com Pezzolano, aviso sobre Gre-Nal e empolgação com projeto: o que disse Maripán, novo reforço do Inter

Jogador foi apresentado de forma oficial nesta quinta-feira (2) no Estádio Beira-Rio 

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Antonio Oliveira

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