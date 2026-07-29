Confira quanto o Inter ganhará com a venda de Braian Aguirre para o Rosario Central

Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter está perto de concluir a venda do lateral Braian Aguirre ao Rosario Central-ARG.

Conforme apurado por Zero Hora, o Colorado irá lucrar US$ 1,6 milhões (R$ 8,25 milhões) com a transação.

Pelo menos parte deste montante será utilizado para melhorar a proposta ao Independiente Rivadavia-ARG pelo centroavante paraguaio Álex Arce, 31 anos, o principal alvo colorado.

O diretor-executivo de futebol Fabinho Soldado deve viajar nos próximos dias à Argentina para destravar o negócio.

O valor arrecadado com a venda de Braian Aguirre é superior à quantia de US$ 1,4 milhão paga pelo clube gaúcho ao Lanús para contratar o atleta em 2024.

Por conta da negociação com o Rosario Central, o lateral está fora do jogo contra o Flamengo, nesta quarta (29), às 19h30min.