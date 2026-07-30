Como foi a estreia de Matheus Cunha pelo Inter

Matheus Cunha fez boa defesa em finalização cara a cara com Pedro. Renan Mattos / Grupo RBS

A primeira impressão deixada por Matheus Cunha foi positiva. O goleiro foi titular no empate contra o Flamengo e ajudou o Colorado a conquistar um ponto importante para se manter fora da zona de rebaixamento.

Foram quatro defesas realizadas por Cunha, todas em finalizações de dentro da área. No início da partida, aos sete minutos, o goleiro colorado fez uma defesa com os pés em finalização cruzada de Carrascal.

No lance do gol do Flamengo, o estreante não teve culpa. Inclusive, ele salvou a primeira tentativa, que foi um chute cara a cara com Pedro, artilheiro do clube carioca.

O ponto negativo da estreia foram os passes. Na apresentação, Cunha afirmou:

— A minha principal característica é saída com os pés, tenho muita qualidade para jogar com os pés.

O que se viu na partida, no entanto, foi um aproveitamento de 40% nos passes tentados. Apenas oito certos em 19 tentados. Porém, a maioria das tentativas foram bolas longas, com sete acertos em 17 tentativas, totalizando 41% de aproveitamento.

Titularidade

Matheus Cunha deve receber mais oportunidades em uma disputa acirrada no gol do Inter. Anthoni e Rochet são os concorrentes. O primeiro havia sido titular nos dois jogos após a Copa do Mundo, enquanto o uruguaio ainda se recupera de problema nas costas.