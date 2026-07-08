Com reforço na zaga e retornos da base, Inter enfrenta time uruguaio em jogo-treino nesta quarta-feira

Zagueiro Maripán (C) deve ser utilizado pela primeira vez. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter disputa nesta quarta-feira (7) o segundo jogo-treino da intertemporada. A partir das 15h, no Estádio Beira-Rio, o Colorado terá pela frente o Cerro Largo, time da primeira divisão uruguaia. A partida, que será dividida em três tempos de 30 minutos, será disputada com portões fechados e sem a presença da imprensa.

Com base nos jogadores que foram testados no primeiro jogo, contra o Coritiba, no sábado (4), o técnico Paulo Pezzolano terá mais nomes à disposição para o confronto. A maioria deles vem das categorias de base.

Depois de enfrentar o Cerro Largo, o Inter ainda terá dois jogos-treino. No sábado (11), recebe o São Paulo, no Beira-Rio. Depois, encerra o período de testes contra o Caxias, em 17 de julho, uma sexta-feira, também em Porto Alegre.

De acordo o Inter, não era uma exigência inicial realizar os quatro jogos na Capital. Porém, conforme as negociações com outras equipes avançaram, o clube entendeu que esse cenário seria favorável para a recuperação dos atletas, principalmente por não ter viagens durante o período.

Pronto para a "estreia"

Único jogador anunciado pelo Inter até o momento, o zagueiro Guillermo Maripán chegou ao clube sem problemas físicos e tem treinado normalmente com bola junto dos demais jogadores. Devido à proximidade da data de chegada e o dia do jogo-treino contra o Coritiba, o chileno ficou de fora do primeiro teste.

A tendência é de que ele seja testado contra o Cerro Largo. Não será uma estreia oficial, mas Pezzolano poderá ter o atleta contra outra equipe pela primeira vez.

Reforços da base

A atividade também terá a presença de jogadores do time sub-20 que treinam com o grupo principal, mas não jogaram contra o Coritiba por conta do jogo de ida da final do Gauchão da categoria, disputado no mesmo dia. O volante Benjamin, o centroavante João Bezerra e o meia João Kempes devem estar na atividade.

O ganês, inclusive, é visto como um dos grandes potenciais das categorias de base do Inter. Com características mais defensivas, ele disputa posição com Bruno Henrique e com Paulinho.

Internamente, há grande expectativa pelo segundo semestre do volante de 20 anos, que é preparado para receber espaço entre os profissionais.

Jovens do sub-17 que vinham participando dos treinos estarão envolvidos com a partida do Campeonato Brasileiro da categoria, contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, e não deverão jogar.

Dúvida sobre Alerrandro

Alerrandro treinou com o grupo de jogadores. João Andrade / Inter/Divulgação

Após se apresentar com um percentual de gordura acima do esperado, Alerrandro passou a fazer atividades específicas no CT para recuperar a melhor forma física. Ele não esteve em campo contra o Coritiba, mas começou a treinar com o restante do grupo.

O retorno de Alerrandro também passa por uma necessidade do elenco. Com a venda de Borré, ele é a única opção de centroavante, sem contar os jovens da base. No primeiro jogo-treino, Paulo Pezzolano escalou Vitinho como falso nove por conta da ausência do centroavante.