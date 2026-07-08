Inter

Teste no Beira-Rio
Notícia

Com reforço na zaga e retornos da base, Inter enfrenta time uruguaio em jogo-treino nesta quarta-feira

Confronto será o segundo entre os quatro programados para a intertemporada

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Antonio Oliveira

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