Com reforço, Inter divulga relacionados para partida contra o Flamengo pelo Brasileirão

O Inter divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Flamengo. Nesta quarta-feira (29), as equipes se enfrentam a partir das 19h30min, no Beira-Rio, pela 21ª rodada do Brasileirão.
Dentre os 23 jogadores presentes na lista, a principal novidade é o meia Calebe, terceiro reforço do clube para o segundo semestre, que poderá estrear com a camisa colorada.
Entre as ausências, um nome foi cortado ainda no início da tarde. O lateral Braian Aguirre tem negociações avançadas com o Rosario Central e foi retirado da concentração para não comprometer as tratativas.
O Inter comunicou que Rochet e Benjamin também desfalcam a delegação. O goleiro está em fase final de retreinamento, já o ganês está no começo do mesmo processo.
Confira os relacionados do Inter
- Goleiros: Anthoni e Matheus Cunha;
- Laterais: Bernabei, Luiz Felipe e Matheus Bahia;
- Zagueiros: Félix Torres, Mercado, Juninho, Maripán e Pedro Kauã;
- Meias: Alan Patrick, Alan Rodríguez, Allex, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Calebe, Gabriel Vinícius, Paulinho e Villagra;
- Atacantes: Alerrandro, Carbonero, João Bezerra e Vitinho.
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