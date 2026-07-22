Com quatro baixas, Inter divulga relacionados para encarar o Cruzeiro

O Inter divulgou, horas antes de enfrentar o Cruzeiro, a lista de relacionados para a partida. O jogo, que acontece às 21h30min desta quarta-feira (22), é válido pela 19ª rodada do Brasileirão.
Quatro jogadores estão fora por lesão. O goleiro Rochet, com uma lombalgia; e Thiago Maia, Benjamin e João Victor por conta de lesões musculares.
O Inter volta a campo para um jogo oficial depois da parada para a Copa do Mundo. No momento, o colorado ocupa a 14ª posição, com 21 pontos.
Veja abaixo a lista de relacionados:
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