Com portões fechados e apostas da base, Inter faz primeiro jogo-treino da intertemporada neste sábado

Paulo Pezzolano aposta em um melhor rendimento da equipe para a sequência da temporada. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Após 12 dias de intertemporada, o Inter terá o primeiro confronto no período neste sábado (4). A partir das 11h, a equipe enfrentará o Coritiba, no Estádio Beira-Rio, sem a presença de público. O jogo-treino também não terá a presença de imprensa.

Conforme acordado entre as duas equipes, serão três tempos de 30 minutos, com número de substituições ilimitadas. Será um bom momento para Paulo Pezzolano dar ritmo aos jogadores após o período de férias e realizar testes no elenco.

Sem Borré, que foi liberado para assinar com o River Plate, a principal dúvida está nas opções para o ataque que serão utilizadas. Também não estarão presentes Rochet e Félix Torres, que estavam na Copa do Mundo recentemente. Da mesma forma, há uma expectativa em contar com o zagueiro Maripán por alguns minutos, já que ele tem treinado normalmente.

Alguns jovens da base também ficarão disponíveis. Outros, que vêm sendo testados nos treinamentos, disputarão o jogo de ida da final do Gauchão sub-20 e não serão relacionados.

O Inter ainda fará outros três jogos-treino. Na próxima quarta-feira (8), enfrenta o Cerro Largo, do Uruguai, no CT Parque Gigante. Depois, no dia 11, um sábado, joga contra o São Paulo, no Beira-Rio. Por fim, encara o Caxias, em 17 de julho, uma sexta-feira, no CT Parque Gigante.

Jovens para teste

João Victor, de 18 anos, é um dos jovens que deve receber mais oportunidades no segundo semestre. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Sem a presença da imprensa e com substituições ilimitadas, o jogo será um bom cenário para testes. Destaques na categoria sub-20, os irmãos Luiz Felipe e João Victor não estarão na decisão do Estadual e serão opções de Paulo Pezzolano contra o Coritiba.

O primeiro é uma alternativa a Matheus Bahia, já que Bernabei tem jogado mais avançado. Ou seja, é a segunda opção para a lateral-esquerda.

Já o segundo é quem tende a ter mais oportunidades no segundo semestre. Bem avaliado internamente, tanto pelo nível técnico como pela condição física, o atacante deve disputar posição com Vitinho, no lado direito. Ele também cresceu na hierarquia da posição com a ausência de Kayky, jogador que se lesionou durante as férias e que teve o contrato suspenso com o Inter.

Benjamin é outro jovem bem avaliado e que deve receber mais oportunidades no segundo semestre. Apesar de ser um dos principais jogadores do sub-20, a tendência é de que ele seja opção no jogo-treino.

Dúvida no ataque

Com a venda de Borré, o Inter irá contratar um centroavante. Para o jogo contra o Coritiba, uma dúvida é a presença de Alerrandro. O atacante se apresentou acima do peso esperado e tem feito alguns treinos específicos para retomar a melhor forma.

O clube não confirma se o jogador estará à disposição no jogo-treino. Caso não esteja, Pezzolano terá de utilizar alguém das categorias de base na posição ou um jogador improvisado.

Entre os jovens, o favorito é João Bezerra. Contudo, o jogador treinou com o time sub-20 na sexta-feira (3), o que pode indicar a sua participação na final do Gauchão. Já Fabrício Prado, do sub-17, participou das atividades com os profissionais e estará disponível contra o Coritiba.

Adversário "em crise"

Uma das surpresas do Campeonato Brasileiro, o Coritiba, sétimo colocado, chega a Porto Alegre em período instável. O clube esteve próximo de perder o técnico Fernando Seabra para o Vasco em negociação que deixou de acontecer por conta de uma falta de acordo no pagamento da multa rescisória do técnico com o clube paranaense.

Após a falta de acordo, o técnico foi mantido no cargo e viajou com o elenco do Coritiba para Porto Alegre.

Confira os quatro jogos-treino do Inter:

Sábado (4): Coritiba , no Beira-Rio

, no Beira-Rio Quarta-feira (8): Cerro Largo, do Uruguai, no CT Parque Gigante

no CT Parque Gigante Sábado (11): São Paulo , no Beira-Rio

, no Beira-Rio Sexta-feira (17): Caxias, no CT Parque Gigante