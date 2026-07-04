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No Beira-Rio
Notícia

Com portões fechados e apostas da base, Inter faz primeiro jogo-treino da intertemporada neste sábado

Confronto contra o Coritiba é o primeiro dos quatro testes da equipe no período

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Antonio Oliveira

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