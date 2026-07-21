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Com novidades em setor do Beira-Rio e alteração na Carteira Vermelha, Inter indica projeção de público contra o Cruzeiro

Partida será a primeira do time treinado por Paulo Pezzolano após a Copa do Mundo

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Antonio Oliveira

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Lucas Katsurayama

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