Com novidades em setor do Beira-Rio e alteração na Carteira Vermelha, Inter indica projeção de público contra o Cruzeiro

Último jogo do Inter no Beira-Rio foi a vitória sobre o Vasco por 4 a 1. Renan Mattos / Agencia RBS

A volta dos jogos oficiais do Inter contará com algumas novidades voltadas ao torcedor colorado. A partir desta quarta-feira (22), no jogo contra o Cruzeiro, às 21h30min, no Beira-Rio, os sócios poderão usufruir dessas questões.

A primeira mudança diz respeito ao Portão 5, localizado no anel inferior e que tem uma visão mais centralizada do campo. O local não será mais um setor de cadeiras locadas, que migrarão para os Portões 9 e 13. O objetivo do clube é aumentar a quantidade de lugares de área livre no local e oferecer um espaço mais exclusivo aos sócios locatários.

A outra novidade impacta os sócios da modalidade Carteira Vermelha, que realizam check-in para ir aos jogos e que atualmente são cerca de 20 mil pessoas.

Antes, os associados podiam colocar até três convidados no sistema, respeitando uma janela trimestral de trocas que era estipulada pelo clube. Agora, os sócios poderão trocar os substitutos a cada jogo, o que deve resultar no aumento de público no Beira-Rio.

Para o jogo contra o Cruzeiro, pela 19ª rodada do Brasileirão, o Inter trabalha com a expectativa de 25 mil pessoas no estádio. Mesmo assim, o clube reconhece a previsão de chuva pode impactar na quantidade de pessoas presentes.

Promoção de ingressos

Das quatro primeiras partidas do Inter na retomada dos jogos, três serão disputados no Beira-Rio. O primeiro confronto será nesta quarta. Na semana seguinte, no dia 29, enfrentará o Flamengo, às 19h30min, pela 21ª rodada. E em 2 de agosto jogará contra o Corinthians, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, às 19h30min.

No site Mundo Colorado, torcedores que comprarem ingressos para o jogo contra os paulistas ganharão entrada gratuita para os jogos contra Cruzeiro e Flamengo. Da mesma forma, quem fizer check-in para a partida da Copa do Brasil ganhará um cupom de entrada gratuita para acompanhante nos dois outros jogos.

Para os sócios adimplentes que realizarem o upgrade de modalidade associativa também será disponibilizado ingressos gratuitos para os próximos dois jogos no Beira-Rio. A quantidade de partidas depende do novo plano escolhido. Confira detalhes abaixo:

Nos três casos, os lotes promocionais são limitados.

Confira as regras para upgrade de modalidade

Upgrade de modalidade também dará ao sócio ingressos gratuitos. Inter / Divulgação

Serviço dos três próximos jogos no Beira-Rio

Três das quatro primeiras partidas do Inter na volta serão disputadas no Beira-Rio. Inter / Divulgação