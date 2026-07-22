O Inter está escalado para a partida contra o Cruzeiro. Na noite desta quarta-feira (22), às 21h30min, no Beira-Rio, o Colorado volta a campo depois da parada para a Copa do Mundo, em partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão.
O técnico Paulo Pezzolano apresenta um time com surpresas. Mexe no esquema, e opta por três zagueiros. Também promove a estreia de Maripán, chileno que chegou nesta janela de transferências.
Assim, o Inter vai a campo com Anthoni; Felix Torres, Mercado e Maripán; Luiz Felipe, Bruno Gomes, Villagra, Vitinho e Bernabei; Carbonero e Alerrandro.
No banco de reservas, ficam à disposição de Pezzolano: Filipe Sírio, Braian Aguirre, Victor Gabriel, Juninho, Matheus Bahia, Bruno Henrique, Paulinho, Alan Rodriguez, Alan Patrick, Allex, Gabriel Vinicius e Fabricio Prado.
O Inter não tem à disposição o goleiro Rochet. Outros jogadores que não foram relacionados, Thiago Maia, Benjamin e João Victor estão fora por conta de lesões musculares.
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