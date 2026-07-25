Com manutenção do esquema com três zagueiros, Inter está escalado para enfrentar o Athletico-PR

O Inter está no papel para enfrentar o Athletico-PR pela 20ª rodada do Brasileirão. Na partida deste sábado (25), às 18h30min, o Colorado volta a campo depois da derrota para o Cruzeiro na rodada passada.
E o Inter, que será comandado por Esteban Conde, opta pela manutenção dos três zagueiros. Com Vitinho pela direita, o Inter divulgou pela primeira vez um estilo de escalação com linha de cinco, ao contrário do que aconteceu em jogos anteriores.
Assim, o vai a campo com Anthoni; Vitinho, Felix Torres, Maripán, Juninho e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Gomes e Bernabei; Carbonero e Alerrandro.
No banco de reservas, ficam à disposição: Matheus Cunha, Pedro Kauã, Gabriel Mercado, Braian Aguirre, Luiz Felipe, Paulinho, Bruno Henrique, Alan Rodriguez, Alan Patrick, Allex, João Bezerra e Fabricio Prado.
O Inter ocupa momentaneamente a 14ª posição, com 21 pontos, e tenta se afastar da zona de rebaixamento. Já o Athletico-PR é o terceiro colocado, com 33 pontos.
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