Com estreia e retorno de Alan Patrick, Inter está escalado para enfrentar o Flamengo

Matheus Cunha fará a estreia pelo Inter. Reprodução / Youtube, GZH

O Inter está escalado para enfrentar o Flamengo, nesta quarta-feira (29). A partir das 19h30min, as equipes se enfrentam no Estádio Beira-Rio, em partida válida pela 21ª rodada do Brasileirão.

Com a volta do técnico Paulo Pezzolano à casamata, o Inter não terá mais o esquema com três zagueiros de origem no começo da partida. Na defesa, o Inter terá Matheus Bahia e Bruno Gomes nas laterais, além de de Mercado e Maripán na zaga.

As novidades são a presença do goleiro Matheus Cunha, pela primeira vez entre os titulares, o volante Bruno Henrique, que retorna ao time titular, além de Alan Patrick, que começa, inclusive, com a braçadeira de capitão.

O Inter vai a campo com: Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Alan Patrick, Vitinho e Bernabei; Carbonero.

No banco de reservas estão Anthoni, Pedro Kauã, Juninho, Félix Torres, Luiz Felipe, Gabriel Vinícius, Paulinho, Alan Rodríguez, Allex, Calebe, Alerrandro e João Bezerra.