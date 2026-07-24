Clube argentino faz nova investida por lateral do Inter

A operação seria de venda do jogador, que é reserva da equipe comandada por Paulo Pezzolano, para a equipe treinada por Jorge Almirón. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

Buscando recursos financeiros para contratar Álex Arce, artilheiro da Libertadores, o Inter pode vender para o Rosario Central o lateral Braian Aguirre. A negociação está em andamento.

A operação seria de venda do jogador, que é reserva da equipe comandada por Paulo Pezzolano, para a equipe treinada por Jorge Almirón. Inclusive, no começo do ano, já houve a tentativa de empréstimo.

Agora a transferência seria em definitivo. A informação inicialmente foi divulgada pelo jornalista César Merlo e confirmada por Zero Hora com a direção colorada.

Os valores são mantidos em sigilo, mas o Colorado adquiriu o jogador, em 2024, por US$ 1,4 milhão.

O clube busca recursos para comprar um novo atacante. Arce, do Independiente Rivadavia, paraguaio, de 31 anos, é o sonho de consumo pelas características. Para isso, a venda de Aguirre seria fundamental. Outro atleta pode ser envolvido numa venda para composição da proposta: Alan Rodríguez, que não vingou em Porto Alegre, contratado há um ano por US$ 4 milhões.

Mesmo com as conversas, os dois jogadores, que são reservas, estão na delegação para enfrentar o Athletico-PR, neste sábado (25), em Curitiba. Eles devem ficar no banco no confronto, marcado para às 18h30min. As negociações devem evoluir na próxima semana tanto para as saídas como para a eventual chegada.