CBF confirma que áudio usado pelo Inter em julgamento de Victor Gabriel não é do VAR

A CBF confirmou que o Inter usou, em julgamento no STJD, áudio diferente do que ocorreu entre árbitro e VAR no lance da expulsão de Victor Gabriel, no jogo contra o Cruzeiro. Consultada pela reportagem de Zero Hora, a assessoria da CBF disse que nenhum dos dois clubes solicitou as imagens oficiais.

A defesa do Inter usou um áudio de uma página de paródias chamada O VAR Brasileiro. Depois de ser alertado pela auditora Aline Gonçalves, o advogado Rogério Pastl, representante do Inter, solicitou que o material fosse desconsiderado como prova.

Victor Gabriel foi condenado. Ele ficará suspenso por seis jogos e até Gabriel Pec voltar aos treinos ou ao prazo máximo de 180 dias. No lance, o zagueiro do Inter deu um carrinho e fraturou a perna do meia do Cruzeiro.

O Inter está estudando medidas e fará alguma manifestação ao longo do dia. Pastl foi procurado. No julgamento, disse que "não se trata de uma prova falsa", mas reconheceu que "pode ter acontecido alguma inadvertência, alguma falta de checagem". E garantiu que "em nenhum momento houve algum dolo ou má fé por parte do Internacional ou da defesa".