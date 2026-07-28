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CBF confirma que áudio usado pelo Inter em julgamento de Victor Gabriel não é do VAR

Nenhum dos clubes envolvidos solicitou imagens à entidade; material apresentado é de uma página de paródias

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Rafael Diverio

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