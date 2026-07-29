Caso Victor Gabriel: Inter repete punição rara no futebol brasileiro por jogada violenta

Bolívar foi punido após chegada forte em Dodô, do Bahia, em 2011. Reprodução / Reprodução

Victor Gabriel não é o primeiro zagueiro do Inter a receber suspensão pelo período em que o adversário fica fora por lesão.

Apenas dois jogadores — e ambos do Inter — foram enquadrados na chamada "Lei do Talião", alcunha informal sobre o parágrafo 3º do artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

A outra vez em que este tipo de punição foi aplicada ocorreu em 2011, com o zagueiro Bolívar.

Bolívar x Dodô

Na primeira vez que a Lei do Talião entrou em ação no futebol brasileiro, Bolívar, na época jogador Inter, foi suspenso por quatro partidas mais o período que o lateral Dodô, do Bahia, ficasse de fora dos gramados, com prazo máximo de 180 dias.

O jogador do clube baiano rompeu o ligamento do joelho no lance com Bolívar, que chegou solando o adversário. O zagueiro colorado recebeu apenas cartão amarelo do árbitro Paulo César de Oliveira, que marcou pênalti no lance.

Dodô sofreu grave lesão após entrada de Bolívar. Reprodução / Reprodução

O advogado na época foi o mesmo do caso Victor Gabriel. Rogério Pastl defendeu Bolívar e disse que era um "julgamento inédito".

— Vai nos fazer recorrer da decisão. Não me recordo de uma decisão desta natureza, ainda mais com a prova em que mostramos a completa falta de intenção do jogador (Bolívar). Foi uma falta de jogo. De fato, é uma punição inesperada — afirmou Pastl à época.

A defesa do Inter recorreu. A pena de Bolívar caiu para dois jogos e 15 dias de suspensão. Os advogados colorados deverão tentar o mesmo no caso de Victor Gabriel — e isso dependerá de um novo julgamento no Pleno.

Caso Victor Gabriel

Gabriel Pec sofreu fratura na perna e deve ficar seis meses fora. Lucas Bubols / Cruzeiro / Divulgação

O artigo 254 prevê pena de um a seis jogos em casos de jogadas violentas. O 3º parágrafo entra em ação em casos agravantes, como foi a falta de Victor Gabriel em cima de Gabriel Pec, do Cruzeiro, na última quarta-feira (22). O jogador do clube mineiro sofreu uma fratura na perna e deve ficar seis meses fora.

O zagueiro do Inter foi condenado pela 6ª Comissão Disciplina do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por seis jogos ou até o cruzeirense voltar aos treinos, com prazo máximo de 180 dias.