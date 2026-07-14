Calendário de jogos do Inter em julho: Colorado terá três pedreiras após pausa da Copa do Mundo 

Pezzolano durante treino do Inter. Ricardo Duarte / Internacional

O Inter volta a campo na próxima quarta-feira (22) após a pausa na temporada para a Copa do Mundo 2026. O colorado receberá o Cruzeiro, no Beira Rio, pela 19ª rodada do Brasileirão.

No mês, o Inter ainda tem mais dois jogos: fora de casa, contra o Athlético Paranaense, e no Beira Rio, contra o Flamengo.

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Na rodada anterior, antes da data Fifa, o colorado perdeu para o RedBull Bragantino, por 3 a 1, e ficou na 14ª posição do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos.

Jogos do Inter em julho

22/7 - Inter x Cruzeiro (Brasileirão)

26/7 - Athletico-PR x Inter (Brasileirão)

29/7 - Inter x Flamengo (Brasileirão)