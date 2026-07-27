Calebe é apresentado pelo Inter e projeta virada de chave: "Vou dar meu melhor para tudo dar certo"

Calebe foi apresentado pelo Inter. Reprodução / YouTube Gaúcha Esportes

O meio-campista Calebe foi apresentado como novo reforço do Inter, nesta segunda-feira (27), na sala de imprensa do Estádio Beira-Rio. O jogador de 26 anos chegou por empréstimo junto ao Fortaleza até junho de 2027.

A nova contratação recebeu do diretor executivo Fabinho Soldado a camisa 30.

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— Agradecer pela oportunidade de jogar em um clube tão gigante como o Inter. Tive outras propostas, sim. Demorou um pouco, mas as coisas aconteceram como tinham que ser. Estamos focados em virar a chave da situação do clube. Vou dar meu melhor para tudo dar certo — disse.