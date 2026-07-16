Brasileirão volta hoje: do que o Inter precisa para seguir fora do Z-4?

Brasileirão retorna nesta quinta-feira (16). Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Brasileirão volta nesta quinta (16), com dois confrontos pela 19ª rodada. Os duelos mexem com a classificação na segunda metade da tabela, o que afeta o Inter, a três posições do Z-4.

O Colorado ocupa a 14ª posição, com 21 pontos. O Vasco, primeiro time na zona, tem 20. Os cariocas enfrentam o Vitória, que está em 13º e tem um ponto a mais do que o Inter. O outro jogo é entre Botafogo e Santos, respectivamente, 12º e 15º colocados, com 22 e 21 pontos. As partidas começam às 19h30min.

Nesse cenário embolado, o Inter pode se aproximar ainda mais da zona de rebaixamento enquanto não entra em campo pela 19ª rodada, na próxima quarta-feira (22).

Guia da secação

Mesmo que o Vasco vença o Vitória, o Inter não entra no Z-4 nesta quinta. Quem cairia para o 17º lugar seria o Grêmio, primeiro time fora da zona. O Tricolor tem os mesmos 21 pontos de Inter e Santos, mas está atrás pelos critérios de desempate.

O melhor cenário para o Inter seria empate nos dois jogos desta quinta-feira (16). Com o sexto e o 17º colocado divididos por apenas seis pontos e muitos clubes empatados, quanto menos cada adversário somar, melhor.

Além disso, o Inter precisa fazer sua parte e pontuar. O Colorado recebe o Cruzeiro na próxima quarta (22), às 21h30min, no Beira-Rio.

Tabela de classificação do Brasileirão