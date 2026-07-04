Borré se despede do Inter: "Obrigado por cada momento"

Borré se despede do Inter após 105 jogos pelo Colorado. Renan Mattos / Agencia RBS

Após ter sua saída do Inter oficializada, o atacante Rafael Borré fez uma postagem em sua conta oficial no Instagram para se despedir do clube, da diretoria, da comissão técnica e dos torcedores. O colombiano assinou contrato para defender o River Plate pelos próximos três anos.

"Obrigado por cada momento compartilhado com essas cores. Levo comigo memórias, lições aprendidas e pessoas que ficarão comigo para sempre. Obrigado aos torcedores do Inter pelo apoio durante todo esse tempo. Minha gratidão também à diretoria, à comissão técnica e a todos que fizeram parte dessa jornada. Muito sucesso no futuro. Obrigado, Inter. Obrigado, torcedores do Inter", escreveu Borré.

Aos 30 anos, o atacante colombiano retorna à Argentina para atuar pelo River Plate, clube onde conquistou a Libertadores de 2018 e onde será treinado por Eduardo Coudet, que também teve passagem como técnico do Inter.

Pelo Colorado, Borré encerra sua passagem com 105 jogos realizados e 28 gols marcados. Contratado no início de 2024, o camisa 19 foi importante na conquista do campeonato Gaúcho de 2025. O Inter vai receber cerca de 3,5 milhões de dólares (R$ 18 milhões) pela liberação antecipada.

Confira a publicação de Borré