Bernabei valoriza ponto somado do Inter contra Flamengo: "A gente jogou muito bem"

Bernabei se contentou com o empate e engrandeceu a atuação do Inter. Renan Mattos / Grupo RBS

Bernabei optou por enxergar o empate do Inter em 1 a 1 com o Flamengo pelo lado positivo. O argentino não poupou elogios à atuação do time do técnico Paulo Pezzolano na noite de quarta-feira (29), no Beira-Rio, e afirmou que a atuação foi apropriada para retomar a confiança da equipe.

— Eu acho que a gente fez um grande jogo. A gente jogou muito bem. Não conseguimos a vitória, mas conseguimos um ponto que é para ganhar confiança para o trabalho do treinador e ganhar confiança com a equipe — declarou Bernabei.

O Inter soube usar o fator casa ao seu favor e venceu a primeira metade do jogo por 1 a 0 com um belo gol de Vitinho. A empolgação do argentino baseia-se na neutralização colorado sobre o jogo dos cariocas na etapa inicial, pois o Flamengo não conseguiu amedrontar a meta de Matheus Cunha durante o período, apesar da superioridade na posse e bola.

A reação rubro-negra reapareceu na segunda etapa e originou o gol marcado por Samuel Lino, que decretou o empate da partida.

O próximo enfrentamento do Inter é válido pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo contra o Corinthians acontece no domingo (2), às 19h30min, no Beira-Rio.

Mesmo com a satisfação de Bernabei com o empate, o Inter segue com pontuação de Z-4 no Brasileirão. O Colorado possui 22 pontos, a mesma quantidade do 17º, que, neste momento, é o Grêmio.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de disputar com força máxima ambas as competição, Bernabei desconversou sobre a estratégia pensada para o duelo contra os paulistas.

— Vai depender do treinador (colocar força máxima contra o Corinthians), não sei quem ele vai botar, mas a gente está preparado para tudo. São 180 minutos e a gente vai jogar esses 180 minutos da melhor forma — concluiu.