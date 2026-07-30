Inter

Empolgou
Notícia

Bernabei valoriza ponto somado do Inter contra Flamengo: "A gente jogou muito bem"

Colorado empatou em 1 a 1 com a equipe carioca e voltou a pontuar no Campeonato Brasileiro

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS