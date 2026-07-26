Bernabei lamenta erros do Inter na derrota para o Athletico-PR: "Pagamos caro"

O Inter perdeu para o Athletico-PR, neste sábado (25), pela 20ª rodada do Brasileirão. Leozinho e Viveros garantiram o 2 a 0 na Arena da Baixada. O resultado complica a situação do Colorado, que estacionou nos 21 pontos e está cada vez mais perto da zona de rebaixamento.
A equipe comandada por Esteban Conde, na ausência do técnico Paulo Pezzolano, sofreu com muitas falhas defensivas e desperdiçou as chances que teve.
— Sabíamos que seria uma partida difícil. A gente veio com uma boa sensação, trabalhando como sempre, e terminamos pagando caro por erros nossos. Mas a gente tem que levantar a cabeça, corrigir os erros e continuar trabalhando — disse Bernabei após a partida.
O Inter volta a campo na quarta-feira (29), contra o Flamengo, pela 21ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 19h30min, no Beira-Rio.
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