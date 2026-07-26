Inter

Na Arena da Baixada
Notícia

Bernabei lamenta erros do Inter na derrota para o Athletico-PR: "Pagamos caro"

Colorado perdeu por 2 a 0 e está mais próximo da zona de rebaixamento

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