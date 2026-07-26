Inter

Na derrota
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Auxiliar do Inter explica confusão em substituição de Félix Torres: "Queremos pedir desculpas"

Zagueiro saiu de campo após cometer erro em segundo gol do Athletico-PR, mas, segundo Conde, houve um engano

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Lucas Katsurayama

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