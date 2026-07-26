Auxiliar do Inter explica confusão em substituição de Félix Torres: "Queremos pedir desculpas"

Félix Torres foi um dos principais personagens da derrota do Inter por 2 a 0 para o Atheltico-PR, em Curitiba, na noite do último sábado (25).
O zagueiro cometeu o erro que ocasionou o último gol do adversário, foi substituído minutos depois e não gostou. Após o jogo, a comissão técnica pediu desculpas publicamente, já que houve um engano.
Aos 14 minutos do segundo tempo, quando o Colorado perdia por 1 a 0, o equatoriano tentou recuar a bola para o goleiro Anthoni, mas colocou o centroavante Viveros, da equipe mandante, na cara do gol: 2 a 0.
Três minutos depois, aos 17, Félix saiu para a entrada de Bruno Henrique. Irritado, ele reclamou da substituição, que foi explicada pelo auxiliar Esteban Conde.
— Quero pedir desculpas para Félix Torres. Nós fizemos a troca acreditando que ele estava machucado, e foi justamente no momento do segundo gol. Esta comissão técnica jamais vai expor um jogador. Não é o critério. Então queremos pedir desculpas publicamente. Já falamos com Félix. Ele entendeu muito bem e estamos tranquilos — revelou o assistente de Pezzolano.
Esteban Conde comandou o Inter no sábado porque o técnico foi liberado da partida após o falecimento de sua mãe.
Félix Torres está emprestado ao Inter pelo Corinthians até o final do ano. Ainda não afirmado, ele disputa titularidade com Mercado, Maripán, Juninho e Victor Gabriel.
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