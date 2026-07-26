Auxiliar de Pezzolano reconhece momento difícil do Inter no Brasileirão: "Ninguém quer passar por isso"

O Inter vive um momento complicado no Brasileirão. Na noite deste sábado (25), levou 2 a 0 do Athletico-PR e chegou à quarta derrota consecutiva na competição.

Em entrevista coletiva após a partida, o auxiliar Esteban Conde reconheceu uma "falta de confiança" do time. O técnico Paulo Pezzolano não esteve presente na partida para participar do velório da mãe, que morreu na quinta-feira (23).

— Se tivéssemos a resposta (para a falta de confiança) já tínhamos saído (do momento ruim). Ninguém quer passar por esse momento. Todo mundo quer sair. A única coisa que você pode fazer para isso é trabalhar. Pretendemos estar acima na tabela — frisou.

Conde disse que o Inter não fazia má partida até o primeiro gol, no último lance do primeiro tempo. Porém, mais uma vez as chances perdidas se tornaram um problema.

— Eles não estavam criando muitas situações. Nosso rival não teve tantas situações. Tivemos situações também, mas temos que caprichar — lamentou, especialmente sobre as chances ofensivas desperdiçadas, problema que já havia aparecido diante do Cruzeiro, no Beira-Rio, no meio de semana.

O próximo jogo do Inter é contra o Flamengo, vice-líder da competição. O jogo acontece na quarta-feira (29), às 19h30min, no Beira-Rio.