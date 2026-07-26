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Auxiliar de Pezzolano reconhece momento difícil do Inter no Brasileirão: "Ninguém quer passar por isso"

Derrota para o Athletico-PR é a quarta consecutiva no campeonato; Esteban Conde citou necessidade de "trabalhar" para sair da atual situação 

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