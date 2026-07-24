Atlético-MG anuncia centroavante que estava no radar do Inter

O Atlético-MG anunciou nesta sexta (24) a contratação do centroavante Thiago Borbas, vinculado ao Bragantino e que estava emprestado ao Real Oviedo, da Espanha. O atacante foi oferecido ao Inter recentemente.
O atleta chegará em Belo Horizonte nos próximos dias. A assinatura definitiva do contrato, que será por empréstimo com opção de compra, está condicionada à aprovação dos exames médicos.
O Colorado analisava o nome do atacante, especialmente pela possibilidade de contratá-lo por empréstimo. No entanto, a negociação não foi para frente.
Thiago Borbas foi contratado pelo Bragantino em 2023, após grande destaque pelo River Plate-URU.
Pelo clube paulista, disputou 134 jogos, marcou 27 gols e concedeu seis assistências. Em 2022, foi artilheiro do Campeonato Uruguaio com apenas 20 anos e adquirido logo na sequência por cerca de 5 milhões de euros (R$ 30 milhões na época).
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