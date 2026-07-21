"Ativo na janela": as chegadas e saídas no Cruzeiro, próximo adversário do Inter no Brasileirão

O Inter vai retomar o Brasileirão diante do Cruzeiro. A partida, que acontece na noite desta quarta-feira (22), às 21h30min no Beira-Rio, deve marcar a estreia de ao menos um jogador contratado pelos mineiros nesta janela de transferências.
Negociado junto ao Racing-ARG, o lateral-esquerdo Rojas chegou para substituir Kaiki, negociado com o Como, da Itália. O jogador chegou inclusive a integrar a pré-lista de Lionel Scaloni para a Copa do Mundo.
A setorista do Cruzeiro no Central da Toca, Thaynara Amaral, acredita que Rojas deve ser titular no Beira-Rio. Mesma opinião de João Paulo, do Diário Celeste.
— Ele deve assumir a vaga do Kaiki — destacou a jornalista.
Outra saída foi a do meio-campista Christian, vendido ao Krasnodar-RUS. Apesar de ser volante de origem, o jogador vinha atuando mais avançado, como um atacante, e era peça importante no esquema de Artur Jorge.
O Cruzeiro também foi ao mercado buscar reposição. Contratou Gabriel Pec, destaque do Los Angeles Galaxy-EUA nas últimas temporadas. No Brasil, Pec jogou no Vasco.
A presença do atacante no time que começa a partida ainda é dúvida. Mas é uma possibilidade, já que Arroyo segue em processo de recuperação de lesão, e dificilmente aparecerá entre os relacionados. Ambos foram regularizados no Boletim Informativo Diário da CBF nesta segunda-feira (20) e devem ficar à disposição.
Ativo na janela
Thaynara afirma que o Cruzeiro está "bem ativo nesta janela". E que as chegadas compensaram as saídas:
— A ideia da diretoria era qualificar o elenco pensando na sequência da temporada. Além do Brasileirão, o clube também disputa a Copa do Brasil e a Libertadores — pontuou.
Segundo ela, o Cruzeiro ainda busca um volante. Contra o Inter, Lucas Romero será desfalque, e Matheus Henrique pode aparecer na função (algo que já aconteceu na derrota no amistoso contra o Grêmio):
— A comissão técnica entende que hoje não há no elenco outro jogador com as mesmas características do Romero, que é o principal volante de marcação da equipe — pontuou.
Outros jogadores também saíram. Casos do goleiro Matheus Cunha, que veio para o Inter, e os volante Wallace, ex-Grêmio, para o Vitória, e Japa, que foi para o Mirassol.
Provável time e como chega
Assim, um provável time do Cruzeiro deve ter Otávio; Fagner (William), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Rojas; Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira; Sinisterra, Gabriel Pec (Marquinhos ou Kenji) e Kaio Jorge.
Os mineiros chegam ao jogo contra o Inter com uma sequência de quatro jogos sem derrotas no Brasileirão. O Cruzeiro é o 13º na tabela, com 24 pontos.
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