"Ativo na janela": as chegadas e saídas no Cruzeiro, próximo adversário do Inter no Brasileirão

Rojas deve ser titular do Cruzeiro no Beira-Rio. Gustavo Aleixo / Cruzeiro

O Inter vai retomar o Brasileirão diante do Cruzeiro. A partida, que acontece na noite desta quarta-feira (22), às 21h30min no Beira-Rio, deve marcar a estreia de ao menos um jogador contratado pelos mineiros nesta janela de transferências.

Negociado junto ao Racing-ARG, o lateral-esquerdo Rojas chegou para substituir Kaiki, negociado com o Como, da Itália. O jogador chegou inclusive a integrar a pré-lista de Lionel Scaloni para a Copa do Mundo.

A setorista do Cruzeiro no Central da Toca, Thaynara Amaral, acredita que Rojas deve ser titular no Beira-Rio. Mesma opinião de João Paulo, do Diário Celeste.

— Ele deve assumir a vaga do Kaiki — destacou a jornalista.

Outra saída foi a do meio-campista Christian, vendido ao Krasnodar-RUS. Apesar de ser volante de origem, o jogador vinha atuando mais avançado, como um atacante, e era peça importante no esquema de Artur Jorge.

O Cruzeiro também foi ao mercado buscar reposição. Contratou Gabriel Pec, destaque do Los Angeles Galaxy-EUA nas últimas temporadas. No Brasil, Pec jogou no Vasco.

A presença do atacante no time que começa a partida ainda é dúvida. Mas é uma possibilidade, já que Arroyo segue em processo de recuperação de lesão, e dificilmente aparecerá entre os relacionados. Ambos foram regularizados no Boletim Informativo Diário da CBF nesta segunda-feira (20) e devem ficar à disposição.

Ativo na janela

Gabriel Pec foi outro reforço buscado pelo Cruzeiro. Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Thaynara afirma que o Cruzeiro está "bem ativo nesta janela". E que as chegadas compensaram as saídas:

— A ideia da diretoria era qualificar o elenco pensando na sequência da temporada. Além do Brasileirão, o clube também disputa a Copa do Brasil e a Libertadores — pontuou.

Segundo ela, o Cruzeiro ainda busca um volante. Contra o Inter, Lucas Romero será desfalque, e Matheus Henrique pode aparecer na função (algo que já aconteceu na derrota no amistoso contra o Grêmio):

— A comissão técnica entende que hoje não há no elenco outro jogador com as mesmas características do Romero, que é o principal volante de marcação da equipe — pontuou.

Outros jogadores também saíram. Casos do goleiro Matheus Cunha, que veio para o Inter, e os volante Wallace, ex-Grêmio, para o Vitória, e Japa, que foi para o Mirassol.

Provável time e como chega

Assim, um provável time do Cruzeiro deve ter Otávio; Fagner (William), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Rojas; Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira; Sinisterra, Gabriel Pec (Marquinhos ou Kenji) e Kaio Jorge.

Os mineiros chegam ao jogo contra o Inter com uma sequência de quatro jogos sem derrotas no Brasileirão. O Cruzeiro é o 13º na tabela, com 24 pontos.