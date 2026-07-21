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No pós-Copa 
Notícia

"Ativo na janela": as chegadas e saídas no Cruzeiro, próximo adversário do Inter no Brasileirão

Mineiros perderam dois titulares, mas se movimentaram para repor as peças

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Nicholas Lyra

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