Athletico-PR x Inter: horário, onde assistir ao vivo e escalações pelo Brasileirão

Athletico-PR x Inter: tudo sobre o jogo da 20ª rodada do Brasileirão 2026. ArteZH

Inter e Athletico-PR se enfrentam neste sábado (25), às 18h30min, pela 20ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre na Arena da Baixada, em Curitiba.

O Colorado vem de derrota para o Cruzeiro, por 2 a 1, no Beira-Rio. Já o Furacão venceu o São Paulo, por 2 a 1, no Morumbi.

Escalações para Athletico-PR x Inter

Athletico-PR: Santos; Gilberto, Terán, Aguirre e Esquivel; Jadson, Luiz Gustavo, João Cruz e Leozinho; Mendoza e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Inter: Anthoni (Rochet); Félix Torres, Mercado (Juninho) e Maripán; Bruno Gomes, Villagra, Bruno Henrique e Matheus Bahia; Bernabei, Carbonero e Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano.

Arbitragem para Athletico-PR x Inter

Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE), auxiliado por Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Karla Renata Cavalcanti De Santana (PE). VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

Onde assistir a Athletico-PR x Inter

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em ; A Jornada Digital da Gaúcha começa às 16h30min;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 17h45min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

A Amazon Prime anuncia a transmissão.

Como chegam Athletico-PR x Inter

Athletico-PR

O Furacão terá de fazer uma mudança no time titular. O zagueiro Arthur Dias recebeu o terceiro amarelo diante do São Paulo e cumprirá suspensão automática. Com isso, a expectativa é que Terán assuma a vaga entre os 11.

Inter

O Colorado deve ter mudanças em relação ao time que perdeu para o Cruzeiro na última rodada. O goleiro Rochet, que ficou fora do último duelo por lombalgia, pode iniciar entre os titulares se tiver condição de jogo. Além disso, Matheus Bahia deve ganhar a vaga de Luiz Felipe na lateral esquerda.