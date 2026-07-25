Athletico-PR x Inter na Jornada Digital da Gaúcha; acompanhe  

O Inter acumulou mais um tropeço pelo Brasileirão. Em seu primeiro jogo pelo returno, o Colorado foi derrotado pelo Athletico-PR por 2 a 0. O duelo aconteceu neste sábado (25), na Arena da Baixada, em Curitiba.
Com o resultado, o Inter segue com 21 pontos. Na próxima rodada, o Colorado recebe o Flamengo na quarta-feira (29), no Beira-Rio.
Veja como foi Athletico-PR x Inter
Tabela do Brasileirão
📩 Receba as principais notícias do Inter direto no seu e-mail. Clique aqui e inscreva-se na newsletter do Colorado.