Athletico-PR 2x0 Inter: veja os gols e melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

O Inter chegou à quarta derrota seguida no Brasileirão e se complicou na tabela. Neste sábado (25), o Colorado perdeu para o Athletico-PR por 2 a 0 na Arena da Baixada e estacionou nos 21 pontos, à beira da zona do rebaixamento.
Leozinho e Viveros marcaram para os donos da casa. A equipe comandada por Esteban Conde, na ausência do técnico Paulo Pezzolano, liberado pelo clube para o funeral da mãe, sofreu com muitas falhas defensivas e desperdiçou as chances que teve.
O Inter volta a campo na quarta-feira (29), contra o Flamengo, pela 21ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 19h30min, no Beira-Rio.
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