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Athletico-PR 2x0 Inter: veja os gols e melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

Na Arena da Baixada, Leozinho e Viveros marcaram os gols da vitória

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