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Athletico-PR 2x0 Inter: veja gols, notas dos jogadores e situação no Brasileirão

Colorado perde fora de casa, chega a quarta derrota consecutiva e se complica no Brasileirão

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