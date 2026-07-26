Athletico-PR 2x0 Inter: veja gols, notas dos jogadores e situação no Brasileirão

Inter não conseguiu superar o Athletico-PR, melhor mandante do Brasileirão. PAULO DE TARSO / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

No primeiro confronto do returno do Brasileirão, o Inter foi derrotado pelo Athletico-PR por 2 a 0, neste sábado (25), na Arena da Baixada, em Curitiba. Após erros da defesa colorada, o Furacão marcou seus gols com Leozinho, no primeiro tempo, e Viveros, na etapa final.

Foi a quarta derrota consecutiva do Inter na competição, resultado que manteve a equipe com 21 pontos e fez o time se complicar ainda mais na briga contra o Z-4.

Na próxima rodada, o adversário será o Flamengo. O confronto está marcado para quarta-feira (29), no Beira-Rio.

Tabela do Brasileirão

Como foi o jogo?

Athletico-PR e Inter fizeram um primeiro tempo equilibrado, tanto na posse de bola quanto nas finalizações. O Colorado assustou logo no início, quando Vitinho tentou encobrir o goleiro Santos, que deu um leve toque na bola para evitar um golaço. A bola ainda bateu no travessão antes de sair.

O Furacão respondeu com boas chegadas de Leozinho e Viveros e abriu o placar pouco antes do intervalo. Após erro de Juninho na saída de bola, Leozinho avançou livre e finalizou sem chances para Anthoni: 1 a 0.

Na etapa final, o Athletico-PR ampliou aos 14 minutos. Félix Torres errou um recuo para Anthoni, Viveros interceptou a bola, driblou o goleiro e marcou o segundo do time mandante.

O Inter ainda tentou reagir e criou oportunidades para diminuir a vantagem, mas não conseguiu balançar as redes.

Melhores momentos

Cotação ZH: zagueiros recebem as piores notas

Os dois gols do Athletico-PR surgiram após falhas da defesa colorada. Leozinho aproveitou o erro de Juninho na primeira etapa, enquanto Viveros marcou após uma falha de Félix Torres no segundo tempo. Os dois zagueiros receberam as piores notas do Inter: 3,5.

A maior avaliação da equipe foi de Villagra, que recebeu nota 6.

Auxiliar de Pezzolano reconhece momento difícil do Inter no Brasileirão

Em entrevista coletiva após a derrota para o Furacão, o auxiliar Esteban Conde avaliou o desempenho da equipe e reconheceu uma "falta de confiança". O técnico Paulo Pezzolano não esteve presente na casamata para participar do velório da mãe, que morreu na quinta-feira (23).

— Se tivéssemos a resposta (para a falta de confiança) já tínhamos saído (do momento ruim). Ninguém quer passar por esse momento. Todo mundo quer sair. A única coisa que você pode fazer para isso é trabalhar. Pretendemos estar acima na tabela — comentou o auxiliar de Pezzolano.

Próximo jogo do Inter

Quarta-feira, 29/7 — 19h30min

Inter x Flamengo

Beira-Rio — Campeonato Brasileiro (21ª rodada)

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