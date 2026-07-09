As três variações observadas pelo Inter no jogo-treino contra o Cerro Largo

O técnico Paulo Pezzolano utilizou o jogo-treino contra o Cerro Largo, do Uruguai, para observar três variações diferentes no time do Inter. A atividade, realizada no gramado do Beira-Rio, na tarde de quarta-feira (8), encerrou com vitória de 2 a 0, e gols de Vitinho e Alerrandro.

Por opção, Villagra e Alan Rodríguez permaneceram no banco de reservas e não participaram. Já o zagueiro Maripán, recentemente contratado, ficou de fora — bem como o zagueiro Félix Torres e o goleiro Rochet, que retornaram da Copa do Mundo.

Técnico uruguaio prepara o time para reiniciar o Brasileirão contra o Cruzeiro, no dia 22. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Primeiro tempo: Aguirre e Bernabei nas laterais

Em relação ao jogo-treino contra o Coritiba, disputado no último sábado (4), Pezzolano mexeu em quatro posições. As laterais foram ocupadas por Aguirre e Bernabei. Bruno Gomes atuou como volante, enquanto Allex assumiu a ponta esquerda.

O time que jogou o primeiro tempo e saiu vitorioso por 1 a 0 teve: Anthoni, Aguirre, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Paulinho, Bruno Gomes, João Victor e Allex; Carbonero e Vitinho.

Segundo tempo: Bruno Gomes na lateral e Bernabei na ponta

Após um pequeno intervalo, Pezzolano alterou algumas peças. Bruno Gomes, que havia sido volante, baixou para a lateral direita, enquanto Bernabei subiu da lateral para a ponta esquerda.

Thiago Maia e Matheus Bahia saíram do banco para ocuparem as respectivas funções. Por consequência, Allex foi aberto pelo lado direito. Na zaga, Juninho substituiu Victor Gabriel. Com esta formação, nenhum gol foi marcado.

A escalação dos minutos iniciais do segundo tempo teve: Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Juninho e Matheus Bahia; Paulinho, Thiago Maia, Allex e Bernabei; Carbonero e Vitinho.

Nova zaga e outro esquema

O último terço do jogo-treino teve mais trocas. O jovem zagueiro Pedro Kauã entrou na vaga de Mercado e Bruno Henrique substituiu Paulinho.

Além disso, o sistema tático foi alterado do 4-4-2 para o 4-2-3-1. Alan Patrick e Alerrandro ingressaram nos lugares de Allex e Carbonero, com Vitinho sendo deslocado para a ponta direita.

O segundo gol colorado sai quando a formação tinha: Anthoni; Bruno Gomes, Pedro Kauã, Juninho e Matheus Bahia; Bruno Henrique, Thiago Maia, Vitinho, Alan Patrick e Bernabei; Alerrandro.