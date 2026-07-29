As lições de quem venceu o Flamengo que o Inter tenta aproveitar nesta quarta-feira

Vitória de Erick bateu o Flamengo e avançou na Copa do Brasil. Victor Ferreira / EC Vitória,Divulgação

O Inter enfrenta um dos mais temíveis adversários nesta quarta-feira. Em má fase, sem vencer há quatro jogos, o time de Paulo Pezzolano tem pela frente o Flamengo, vice-líder do Brasileirão e clube mais rico da América do Sul. Mas, apesar da força e da qualidade, não é um time imbatível, como já provaram alguns adversários. A partida, válida pela 21ª rodada, está marcada para as 19h30min.

No Brasileirão, o Flamengo tem três derrotas. Duas fora de casa, uma para o São Paulo, na primeira rodada, e outra para o Bragantino; uma no Maracanã para o Palmeiras. Na Copa do Brasil, foi eliminado já na primeira disputa para o Vitória. E no último domingo, também no Rio, empatou com o São Paulo.

Paulo Pezzolano terá a missão de superar o vice-líder da competição. Renan Mattos / Agencia RBS

Esses resultados provam que é possível sobreviver ao time de Leonardo Jardim. Para isso, porém, é preciso tomar alguns cuidados e ter providências bem claras.

A primeira delas é reverter a habitual falta de pontaria. Diante de um adversário poderoso como o Flamengo, as chances que forem criadas precisam ser transformadas em gol. O Inter tem o pior aproveitamento de oportunidades de toda a Série A. Dessa vez, não pode ser assim.

Outro fator une Vitória e São Paulo. A seus modos, os dois times deixaram o Flamengo desconfortável e, para isso, adotaram a mesma estratégia: ficar com a bola.

O Vitória precisava ganhar por dois gols de diferença depois de ter perdido a ida no Maracanã por 2 a 1. Usou o fator local para se impor. Quem lembra é o jornalista William Falcão, do Grupo A Tarde, de Salvador:

— Logo no início do jogo, fez 1 a 0, e isso condicionou a partida, já que a vantagem tinha desaparecido antes de 10 minutos. A atmosfera do estádio ajudou muito, a torcida deixou o ambiente muito unificado no Barradão. E com isso, seguiu atacando até conseguir o placar. O Vitória não deu a bola ao Flamengo. E só se defendeu mesmo nos minutos finais, o que é normal. Na maior parte do tempo, ficou com a posse.

Essa estratégia foi repetida pelo São Paulo. Mesmo no Maracanã, o time paulista teve mais posse do que o Flamengo.

— Tínhamos uma disposição na partida de não darmos a bola ao Flamengo e alcançamos. Também procuramos jogar no campo ofensivo. Foi um jogo agradável de se ver, não ficamos apenas nos defendendo — explicou o técnico Dorival Jr.

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