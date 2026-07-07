Inter

Promessa da base
Notícia

Aposta do Inter e abraçado por Abel, João Victor vive sonho de infância e desponta como opção para Pezzolano

Jogador de 18 anos foi a surpresa do jogo-treino contra o Coritiba e deve ser mais testado entre os profissionais

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Antonio Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS