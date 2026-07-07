Aposta do Inter e abraçado por Abel, João Victor vive sonho de infância e desponta como opção para Pezzolano

João Victor marcou um gol no Gauchão deste ano, na partida contra o Monsoon. Jeff Botega / Agencia RBS

Criado em uma comunidade na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, o atacante João Victor viu a carreira mudar ao chegar no Inter, em 2024, quando tinha 16 anos. O clube apostou no jovem carioca e ele começou a colher os frutos no profissional nesta temporada, quando foi testado por Paulo Pezzolano, no Gauchão.

O jovem teve uma infância difícil, mas não desistiu do sonho de criança: ser jogador de futebol. Atualmente, divide os treinos com o irmão Luiz Felipe, que tem 20 anos e é lateral-esquerdo. A dupla orgulha a mãe, que trabalha em um hospital no Rio de Janeiro, e a avó, que ajudou na criação de ambos. As duas acompanham a evolução dos irmãos de longe.

No último sábado (4), João Victor foi a principal surpresa do jogo-treino contra o Coritiba, o primeiro teste do Inter durante a pré-temporada. Ele foi titular na primeira parte e atuou como meia aberto pela direita, com liberdade para atacar no corredor. A mesma posição que costuma jogar nas categorias de base.

No segundo semestre de 2026, o Inter planeja dar mais oportunidades para jogadores oriundos da base. Com a ausência de Kayky, que se lesionou durante as férias, o jovem de 18 anos passa a ser o reserva imediato de Vitinho. Caso o titular seja escalado em outra posição, o caminho abre para o carioca ser o nome do lado direito de ataque.

Chegada improvável no Inter

A trajetória de João Victor começou de forma inesperada no Inter. Antes, o jogador estava no banco de reservas das categorias de base do Vasco e era pouco utilizado. Contudo, profissionais da base colorada observaram o atleta em algumas competições e viram um potencial que estava sendo pouco explorado no Rio de Janeiro.

— O Inter enxergou no João um jogador que ninguém tinha observado — disse uma pessoa próxima ao atleta.

Destacado na base pela liderança e pela responsabilidade, o atacante não demorou para se adaptar ao Rio Grande do Sul e cresceu como jogador a partir da rotina no CT Morada dos Quero-queros, em Alvorada. Em apenas seis meses, João Victor ganhou 5 kg de massa muscular e passou a se destacar pela força física, além da velocidade, que sempre foi uma marca de seu estilo de jogo.

Se no Vasco atuava nos dois lados, no Inter fixou mais na direita. Em 2026, jogando pelo time sub-20, viveu a melhor temporada na base. Em 13 jogos, marcou cinco gols e deu seis assistências. Recentemente, foi fundamental na classificação da equipe para a final do Gauchão, ao vencer o Grêmio por 4 a 2.

Oportunidades no profissional

João Victor divide os gramados do sub-20 e os treinos do profissional com o irmão Luiz Felipe. Reprodução / YouTube GZH

Em 2026, João Victor ganhou as primeiras chances no time de cima. No Gauchão, participou de sete partidas, sendo quatro como titular. Na segunda rodada, contra o Monsoon, marcou um dos quatro gols.

Ainda no primeiro semestre, foi relacionado para jogos do Brasileirão, mas não entrou em campo. Agora, mais preparado, inclusive fisicamente, o jogador é um dos nomes da base que mais deve ser aproveitado por Paulo Pezzolano.

Além do apoio dos demais companheiros e do irmão Luiz Felipe, que também tem treinado com o time de cima, o atacante foi abraçado por Abel Braga, atual diretor técnico do Inter. O ídolo colorado costuma dar conselhos aos mais jovens e tem uma relação próxima com João Victor.

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Recentemente, o atacante recebeu propostas para deixar o clube, dentre elas uma do Vissel Kobe, do Japão. Contudo, optou por permanecer no Inter por entender que a equipe foi fundamental na sua evolução e que ele terá chances entre os profissionais.

Com contrato até 2027 com o Inter, João Victor é uma das principais apostas para o futuro do clube. Trata-se de um jovem ainda pouco conhecido pelo torcedor, mas que estará mais presente nos jogos na sequência da temporada. Aos poucos, a torcida vai conhecendo o garoto de 18 anos da Ilha do Governador.

Números de João Victor em 2026

Entre os profissionais

7 jogos (4 como titular)

327 minutos

1 gol

Na base