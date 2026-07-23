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Após mais uma derrota em casa, Pezzolano volta a reconhecer dificuldades do Inter na temporada: "Vamos sofrer um pouco"

Técnico destaca boa atuação no primeiro tempo, mas lamenta chances perdidas

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