Após mais uma derrota em casa, Pezzolano volta a reconhecer dificuldades do Inter na temporada: "Vamos sofrer um pouco"

O técnico Paulo Pezzolano voltou a reconhecer as dificuldades que o Inter deve ter ao longo da temporada. No primeiro jogo após a parada para a Copa do Mundo, o time perdeu mais uma em casa (a quinta no Brasileirão), desta vez para o Cruzeiro, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (22).

Questionado sobre a necessidade de voltar a pontuar (o Inter vem de três derrotas consecutivas no Brasileirão), voltou a falar em "ano difícil":

— Vamos ter que lutar muito. O torcedor sabe. Vamos ter que estar todos juntos. Mas vamos sofrer um pouco — reconheceu.

Sobre o jogo, o técnico disse que gostou do primeiro tempo, no qual viu o Inter "muito superior". Lamentou as chances perdidas e admitiu que a expulsão de Victor Gabriel tornou o cenário ainda mais complicado:

— Seguir trabalhando para converter as oportunidades. Com jogador expulso fica tudo muito mais difícil. Pagamos caro — lamentou.

O técnico tentou ainda explicar a mudança na formação. Optou por começar com três zagueiros, diferente do que vinha acontecendo. Ainda segundo Pezzolano, o titular antes da parada, Matheus Bahia, teve uma indisposição e não conseguiu ir para o jogo:

— Se eu abro o meio, com um a menos e perdendo por dois, podíamos tomar mais gol. Tentei dar intensidade (com Paulinho), porque eles estavam fechados — explicou.

O próximo compromisso do Inter no Campeonato Brasileiro é contra o Athletico-PR. A partida, válida pela 20ª rodada, acontece no sábado (25), às 18h30min, na Arena da Baixada, em Curitiba.