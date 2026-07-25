Após falhas contra o Cruzeiro, Inter tenta corrigir esquema criticado para enfrentar o Athletico-PR

Com três zagueiros em campo, Inter foi derrotado por 2 a 1 para o time mineiro. Renan Mattos / Agencia RBS

Após derrota para o Cruzeiro no Beira-Rio, o Inter foi a Curitiba, onde enfrenta o Athletico-PR, neste sábado (25), às 18h30min, na Arena da Baixada. Na 14ª posição do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos, o time terá mais uma oportunidade de se distanciar da zona de rebaixamento. Atualmente, a primeira equipe do Z-4 tem apenas um ponto a menos.

Sem Pezzolano, que viajou para acompanhar as cerimônias de despedida da mãe, que morreu na quinta-feira (23), o Inter será treinado pelo auxiliar Esteban Conde. Entre as dúvidas sobre o time que entrará em campo está a manutenção ou não do esquema com três zagueiros.

Contra o Cruzeiro, a equipe gaúcha começou com Félix Torres, Mercado e Maripán no setor. A estratégia de Pezzolano, que não deu certo contra os mineiros, ainda teve dois volantes e quatro jogadores pressionando a saída de bola adversária.

Para enfrentar o time paranaense, o Inter deve seguir com a linha de três, mas com alas recuados para conter as investidas do Athletico-PR pelos lados, formando um esquema com cinco defensores em determinado momento.

Inter tenta evitar os erros do jogo contra o Cruzeiro

Os pontos negativos do esquema ficaram evidentes no meio da semana. No ataque, o Inter teve Félix Torres abrindo pela direita, como um lateral, o que dificultou as ações por esse lado. Ao pressionar a saída de bola adversária, o time deixou mais espaços para o Cruzeiro contra-atacar e explorar lances em velocidade.

— O esquema com três zagueiros depende muito da altura que o time marca. A ideia de adiantar até a saída de bola do adversário deixa a zaga com muito espaço para cobrir. Isso exige velocidade dos zagueiros. Deficiência conhecida da maioria deles. A questão estratégica me parece mais urgente que a base posicional do time. A equipe não sustenta pressão o tempo todo porque não tem fôlego suficiente. Precisa saber alternar, fracionar a estratégia — disse Carlos Eduardo Lino, comentarista dos canais SporTV, que esteve na transmissão do jogo no Premiere.

No primeiro gol do Cruzeiro, Kaio Jorge superou com facilidade a defesa colorada na velocidade. Minutos antes, Gabriel Pec quase marcou da mesma forma, mas parou na defesa de Anthoni.

No ataque, a pressão dos jogadores do Inter até surtiu efeito na criação de chances de gol, principalmente no primeiro tempo. O problema foi a falta de precisão nas conclusões, já que a equipe finalizou 19 vezes, sendo apenas três na direção do gol.

Linha de cinco pode ajudar

Se a postura contra o Cruzeiro foi mais ofensiva, no jogo contra o Furacão, o Inter pode adotar um estilo mais recuado, esperando o time da casa ditar o ritmo. Para o analista tático do Grupo RBS e comentarista da Rádio Gaúcha, Cristiano Munari, que comentou o último jogo do time gaúcho, uma boa alternativa seria o time titular com cinco defensores.

— Diante do Athletico-PR, penso que deve jogar com três zagueiros, mas mantendo uma linha de cinco. Vitinho pode ser o ala para ajudar a marcar o forte lado esquerdo dos paranaenses, que têm Mendoza como um ala ofensivo — disse Munari.

O ataque dos paranaenses será um ponto de atenção ao time que será treinado por Esteban Conde. Além do ala colombiano e de Leozinho, que ataca pela direita, o Furacão terá em campo o centroavante Viveros, vice-artilheiro do Brasileirão com 11 gols marcados.

— A opção por três zagueiros também se explica para tentar conter o forte centroavante Viveros. Vai ser necessário um zagueiro cuidando dele com outro na sobra. O Inter não tem um zagueiro que possa marcar Viveros no mano a mano — alerta Munari.

Caso o auxiliar técnico opte por esta formação, jogadores como Bernabei e Carbonero terão maiores obrigações defensivas, o que pode se tornar algo negativo no decorrer do jogo. Alerrandro deve ser mantido como o jogador mais à frente.