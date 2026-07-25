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Após falhas contra o Cruzeiro, Inter tenta corrigir esquema criticado para enfrentar o Athletico-PR

Equipes se enfrentam pela 20ª rodada do Brasileirão, na Arena da Baixada

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Antonio Oliveira

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