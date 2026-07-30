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Após empate contra o Flamengo, Pezzolano tranquiliza torcida: "Vamos conseguir os pontos que o Inter precisa"

Colorado ainda está próximo da zona de rebaixamento, mas voltou a pontuar na competição

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