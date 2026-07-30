Após empate contra o Flamengo, Pezzolano tranquiliza torcida: "Vamos conseguir os pontos que o Inter precisa"

Pezzolano voltou a comandar o time à beira do gramado após ausência contra o Athletico-PR. Renan Mattos / Grupo RBS

O torcedor colorado ficou com um sentimento dividido após o empate em 1 a 1 contra o Flamengo, no Beira-Rio, pela 21ª rodada do Brasileirão. Apesar do ponto conquistado contra o atual campeão da Libertadores, o Inter saiu na frente no confronto e teve chances para ampliar a vantagem.

Na entrevista coletiva após a partida, Paulo Pezzolano reconheceu que o Inter podia ter saído com a vitória, mas elogiou a postura dos atletas em campo.

— Quero dar os parabéns aos jogadores, porque correram muito e foram muito aplicados. Dessa forma, o Inter é competitivo, e vamos somar muitos pontos — disse Pezzolano, que completou:

— Satisfeito pelo que fizeram os jogadores. Insatisfeito porque queríamos os três pontos, e acho que podíamos ter os levado. Mas muito satisfeito pelo que os jogadores fizeram dentro de campo.

Com 22 pontos, o Inter só não está na zona de rebaixamento por conta do critério de gols marcados. Apesar da colocação negativa, Pezzolano reforçou que o time vai voltar a pontuar com frequência e conseguirá deixar a parte de baixo da tabela.

— O que eu fico tranquilo hoje é que todos os jogadores estão muito mentalizados. Sabemos o que estamos vivendo, sabemos o que vamos viver. Fiquem tranquilos, que vamos conseguir os pontos que o Inter necessita. Desta maneira que eles se entregam, vamos conseguir — disse o técnico.

Por fim, Paulo Pezzolano fez elogios individuais. Carbonero foi lembrado pela intensidade nos lances de ataque, pressionando a defesa rubro-negra. Outro citado foi Alan Patrick, que voltou a ser titular.