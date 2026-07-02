Acertado com o River Plate, Borré não treina pelo Inter e se despede dos companheiros

Borré deixa o Inter com 28 gols em 104 partidas. Renan Mattos / Agencia RBS

Acertado com o River Plate, Rafael Borré está a caminho da Argentina, onde fará exames e assinará contratao com o seu novo clube. Depois, viajará à Espanha, onde os argentinos realizam pré-temporada. O colombiano já não participou do treino do Inter desta quinta-feira (2), mas foi ao CT Parque Gigante se despedir dos demais jogadores e comissão técnica.

Os clubes ainda não anunciaram a conclusão do negócio, mas já existe um acordo. Segundo o colunista Vaguinha, o Colorado receberá cerca de 3,5 milhões de dólares fixos (R$ 18 milhões na cotação atual). O valor pode aumentar se o atleta atingir metas.

Em comunicado, o Inter informou que: "O Sport Club Internacional e o atleta Rafael Borré estão com negociações avançadas para realização de sua transferência. Em razão do andamento das tratativas, o jogador foi liberado das atividades com o restante do elenco para viajar e realizar os exames médicos necessários à conclusão da operação. Caso a transferência seja concretizada, o Clube comunicará oficialmente."

Chegada com alto custo

Borré chegou ao Inter em janeiro de 2024. Para tê-lo, o clube gaúcho desembolsou 6,2 milhões de euros (R$ 33,3 milhões na cotação da época) por 80% dos direitos econômicos do jogador ao Eintracht Frankfurt. O acordo também previa um bônus de até 15% por metas.

Altos e baixos

No Colorado, o atacante viveu altos e baixos. Fez gols importantes, mas também foi muito contestado por perder outros. Sai de Porto Alegre com 28 gols em 104 jogos, além de nove assistências e um título gaúcho.

As opções

Agora, o centroavante do elenco é Alerrandro, mas Pezzolano pode contar com João Bezerra e Raykkonen, que são do time sub-20. Por isso, a direção vai ao mercado buscar uma reposição à saída do colombiano para a disputa do segundo semestre.