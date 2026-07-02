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Acertado com o River Plate, Borré não treina pelo Inter e se despede dos companheiros

Jogador viajará à Argentina para fazer exames e assinar com o novo clube

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Rodrigo Oliveira

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Lucas Katsurayama

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