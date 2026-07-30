"A gente sai com o gosto amargo", lamenta Bruno Henrique sobre empate do Inter com o Flamengo

Bruno Henrique foi titular do Inter contra o Flamengo. Renan Mattos / Grupo RBS

O Inter empatou em 1 a 1 com o Flamengo, no Beira-Rio, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o volante Bruno Henrique lamentou o resultado.

Afinal, apesar da boa atuação do time do técnico Paulo Pezzolano e o gol marcado por Vitinho, a esperança de vitória tomou conta dos mais de 18 mil torcedores no Beira-Rio. Mas Samuel Lino empatou no segundo tempo e frustrou os colorados no final do jogo.

— A gente vem de uma sequência ruim, o Brasileirão é um campeonato longo e a gente tem todo o segundo semestre, mas a gente precisa começar a pontuar. Dentro da proposta que a gente tinha hoje de fazer marcação forte e explorar o contra-ataque, conseguimos executar muito bem no jogo. Infelizmente, o Flamengo teve uma bola e empatou o jogo — disse Bruno Henrique.

Vencer em casa

O volante disse que a equipe colorada sai com gosto amargo do jogo contra o Flamengo e cobrou fortalecimento do grupo de jogadores.

— A gente tem de se fortalecer cada vez mais. Tem o segundo semestre todo e a gente precisa começar a vencer, principalmente dentro de casa. A gente sai com o gosto amargo do empate, mas tem muita coisa pela frente para a gente poder melhorar e começar a pontuar para a gente poder buscar um lugar melhor na parte de cima da tabela — declarou o jogador.

Agora, o time de Paulo Pezzolano muda o foco para a Copa do Brasil, com o duelo contra o Corinthians, no próximo domingo (2), no Beira-Rio, pela partida de ida do torneio.

Pelo Brasileirão, o próximo confronto será no dia 8 de agosto, na Arena do Palmeiras, pela 22ª rodada. O Inter ocupa a 16ª colocação com os mesmos 22 pontos do Grêmio, o primeiro time dentro do Z-4.