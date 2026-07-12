"A dificuldade está nas más contratações", afirma ídolo colorado sobre o momento do Inter

Carpegiani faz críticas ao atual modelo de contratações do Inter. Diego Vara / Agencia RBS

A proximidade do Inter com o Z-4 do Brasileirão exige mudanças rápidas para que o clube não sofra até o final do ano, assim como ocorreu em 2025.

Contratações de qualidade são esperadas pelos torcedores e ganham apoio de quem tem experiência em futebol. O ex-jogador e técnico do Inter Paulo César Carpegiani concedeu uma entrevista exclusiva durante o programa Gaúcha na Copa deste sábado (11), e opinou sobre as movimentações de mercado do Inter.

Ele criticou o atual modelo de contratações do Inter.

— Não é porque o treinador pede que a direção vai ter que dar esse jogador. Ela tem que ser um consenso de todos os elementos do futebol. Tirando Flamengo e Palmeiras, que são duas equipes que financeiramente estão bem, o restante todas passam dificuldades. Onde está essa dificuldade? É na má contratação — disse Carpegiani.

O campeão brasileiro pelo clube explicou que o malefício deste tipo de investidas são, além da qualidade técnica, os altos salários.

— O Inter traz esses jogadores com altos salários que estão muito inflacionados pro nosso futebol. E em função disso não consegue vender. Então, o jogador é liberado de graça — disse.

Carpegiani usa como exemplos atletas que estão no grupo atual do Inter. O ídolo colorado explica que alguns são contratados sem a análise necessária, pois o rendimento pode variar conforme a ideia de jogo em cada time.

— Muitas vezes você traz um jogador como o Thiago Maia que, dentro de uma composição que é o Flamengo, naquele time bom, ele se sobressaía. No Inter, ele não consegue corresponder por ser um jogador normal. Então, esse tipo de jogador valeria a pena? Que tipo de pensamento se buscou para essa contratação? Lá ele joga em função desse time, tem que ver ele dentro do nosso time aqui se ele seria útil — opinou.

O ex-meio-campista reconheceu as boas intenções dos dirigentes ao tentar contratações como a citada, pois faz parte da realidade financeira e técnica do Inter, mas cobrou uma linha de raciocínio mais coerente.

— Tem que ser levado em consideração o consenso da própria direção na hora de trazer. Qual é a condição de escolha, de pensamento, de unificação de pensamento para contratar? Então, isso acaba prejudicando o clube enormemente. E na hora de vender, você tem que liberar de graça para não pagar o salário — reforçou Carpegiani.

Movimentações do Inter para trazer reforços

O Colorado ocupa a 14ª colocação do Campeonato Brasileiro com 21 pontos somados. A distância para a zona de rebaixamento é de apenas um ponto, por isso, o executivo de futebol do clube, Fabinho Soldado, arregaçou as mangas e focou os holofotes na viabilização de novos reforços para o elenco do técnico Paulo Pezzolano.

Para o segundo semestre, o Colorado já acertou a chegada de dois jogadores: o zagueiro chileno de 32 anos Guillermo Maripán, que já foi apresentado e está treinando com o restante do elenco, e o meio-campista Calebe, que estava emprestado ao Aláves, da Espanha e está com anúncio próximo