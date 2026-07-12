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"A dificuldade está nas más contratações", afirma ídolo colorado sobre o momento do Inter

Ex-jogador e técnico do clube concedeu entrevista exclusiva para o programa "Gaúcha na Copa"

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